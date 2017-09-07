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Сегодня в новостях:
07 сентября в 16:14
В Челнах подорожало школьное питание
В Челнах подорожало школьное питание

Родителям теперь придется ежедневно платить от 47,9 до 83,5 рублей за каждого ребенка-ученика.

07 сентября в 16:03
Власти Татарстана не готовы отменить “абонентскую плату” за детский сад
Власти Татарстана не готовы отменить “абонентскую плату” за детский сад

Это повлечет дополнительные расходы из бюджета, объясняют в правительстве.

07 сентября в 15:32
НЧТС: в Челнах на день раньше возобновили подачу горячей воды
НЧТС: в Челнах на день раньше возобновили подачу горячей воды

С 5 сентября в городе началась заключительная, осенняя опрессовка тепловых сетей.

07 сентября в 14:40
В Татарстане оштрафовали гнавшую самогон пенсионерку
В Татарстане оштрафовали гнавшую самогон пенсионерку

Изъятая жидкость не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья человека и была не пригодна для употребления в пищевых целях.

07 сентября в 14:00
В Челнах мужчина, расчленивший брата жены, получил 9 лет колонии
В Челнах мужчина, расчленивший брата жены, получил 9 лет колонии

Злоумышленник вывозил в лес тело по кусочкам в детской коляске.

07 сентября в 13:25
В Челнах сотрудник салона сотовой связи забрал себе один из телефонов
В Челнах сотрудник салона сотовой связи забрал себе один из телефонов

С предъявленным обвинением мужчина согласился, признал свою вину и раскаялся в содеянном.

07 сентября в 12:38
Из бюджета Челнов заплатят музыкантам, умеющим играть “Марш Мендельсона”, 329 000 рублей
Из бюджета Челнов заплатят музыкантам, умеющим играть “Марш Мендельсона”, 329 000 рублей

ЗАГС объявил тендер на музыкальное сопровождение торжественных бракосочетаний.

07 сентября в 12:17
В Татарстане арестовали стадо из 850 коров
В Татарстане арестовали стадо из 850 коров

По заработной плате, налогам и страховым взносам у сельхозпредприятия образовались долги на сумму 23 миллиона рублей.

07 сентября в 11:09
Пенсионный фонд РТ предупреждает о новом виде мошенничества
Пенсионный фонд РТ предупреждает о новом виде мошенничества

Зафиксированы случаи, когда жертвам звонят, якобы, сотрудники пенсионного фонда с целью выяснить персональные данные людей.

07 сентября в 11:02
«Камский веломарафон» в Челнах пройдет на четырех площадках
«Камский веломарафон» в Челнах пройдет на четырех площадках

Участниками могут стать все желающие независимо от пола и возраста – заезды будут организованы для всех возрастных групп.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 16:03
Рубрика: Вечерка On-Line

Власти Татарстана не готовы отменить “абонентскую плату” за детский сад

Власти Татарстана не готовы отменить &#8220;абонентскую плату&#8221; за детский сад

Власти Татарстана дали отрицательное заключение на законопроект о плате за детский сад, подготовленный местной фракцией КПРФ, пишет "Коммерсантъ".

Законопроект предусматривает отмену "абонентской платы" за посещение ребенком детского сада, В частности, предлагалось освобождать родителей от оплаты тех дней, когда ребенок не посещал детский сад по уважительной причине.

Власти Татарстана сочли, что предлагаемые изменения "повлекут за собой дополнительные расходы из бюджетной системы республики". "Принятие представленного проекта не поддерживаю", говорится в заключении президента Татарстана Рустама Минниханова.

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