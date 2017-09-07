Власти Татарстана не готовы отменить “абонентскую плату” за детский сад

Власти Татарстана дали отрицательное заключение на законопроект о плате за детский сад, подготовленный местной фракцией КПРФ, пишет "Коммерсантъ".

Законопроект предусматривает отмену "абонентской платы" за посещение ребенком детского сада, В частности, предлагалось освобождать родителей от оплаты тех дней, когда ребенок не посещал детский сад по уважительной причине.

Власти Татарстана сочли, что предлагаемые изменения "повлекут за собой дополнительные расходы из бюджетной системы республики". "Принятие представленного проекта не поддерживаю", говорится в заключении президента Татарстана Рустама Минниханова.