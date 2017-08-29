Власти Татарстана выделили на расширение мечети в Омске 5 млн рублей

Муфтий Духовного управления мусульман Сибири (Омский муфтият) Зулькарнай Шакирзянов, отвечая на вопрос портала IslamNews о расширении Центральной мечети Омска, отметил, что процесс идет очень трудно:

«Из 30 миллионов рублей, необходимых на выкуп частных владений, которые расположены на территории, удалось найти только 5 миллионов — благодаря властям Татарстана. Я куда только не обращался. Писал Рамзану Кадырову, писал президенту Казахстана, главе Башкортостана, Алишеру Усманову, главам Дагестана и Татарстана. В массе своей получил отказ. Помогли лишь в правительстве Татарстана. Выделили 5 миллионов рублей. Мы выкупили земли и немного расширили территорию». На высвобожденной земле муфтият хочет построить здания, где будет дом ритуальных услуг, комната для свадебных обрядов, халяльная столовая, в которой не только сможет покушать любой желающий, но и бесплатно будут кормить студентов и малообеспеченных. Если найдут недостающие деньги, то также обустроят парк с фонтаном со свободным доступом, где можно проводить досуг, пишут "Вести Камаза".