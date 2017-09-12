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12 сентября в 15:26
В Башкирии выпал первый снег
В Башкирии выпал первый снег

Жители соседней с Татарстаном республики поделились фотографиями в соцсети.

12 сентября в 15:12
Телеведущую из Альметьевска пригласили на шоу «Холостяк»
Телеведущую из Альметьевска пригласили на шоу «Холостяк»

Маргарита Волкова пока раздумывает над предложением побороться за сердце Егора Крида.

12 сентября в 14:24
Внимание Медведева на выставке «Импортозамещение» привлекла новая кабина «КАМАЗа»
Внимание Медведева на выставке «Импортозамещение» привлекла новая кабина «КАМАЗа»

Председатель Правительства РФ осмотрел ее не только снаружи, но и изнутри, изучив приборную панель, коробку передач, руль.

12 сентября в 13:58
Против закона об отмене абонентской платы в детсадах выступила прокуратура Татарстана
Против закона об отмене абонентской платы в детсадах выступила прокуратура Татарстана

Кроме того, власти Татарстана сочли, что предлагаемые изменения “повлекут за собой дополнительные расходы из бюджетной системы республики”.

12 сентября в 13:01
Зоозащитники Челнов планируют выйти на митинг
Зоозащитники Челнов планируют выйти на митинг

Они присоединяться ко всероссийской акции «Закон нужен сейчас» с требованием к Госдуме РФ принять закон “Об ответственном обращении с животными”.

12 сентября в 12:20
В Татарстане произошло очередное жуткое ДТП
В Татарстане произошло очередное жуткое ДТП

Под Чистополем лоб в лоб столкнулись автомобили «Mitsubishi» и «Chery Tiggo». Пассажир китайской иномарки скончался.

12 сентября в 11:49
Директор МУП ПАД остался под арестом
Директор МУП ПАД остался под арестом

Набережночелнинский суд принял решение оставить под домашним арестом Фарида Киямова до 4 ноября.
12 сентября в 10:49
СМИ: Путин объявит о своем согласии пойти на новый срок в ноябре
СМИ: Путин объявит о своем согласии пойти на новый срок в ноябре

Политический блок Кремля завершает работу над стратегией президентской кампании.
12 сентября в 09:23
В Челнах маршрутка врезалась в НЕФАЗ: есть пострадавшие
В Челнах маршрутка врезалась в НЕФАЗ: есть пострадавшие

ДТП произошло накануне утром на улице Татарстан. Водитель “Газели” не выбрал безопасную дистанцию.

12 сентября в 08:29
Челнинцев приглашают к участию в бизнес-форуме «Взгляд в будущее»
Челнинцев приглашают к участию в бизнес-форуме «Взгляд в будущее»

Для желающих будет предоставлен комфортабельный автобус. Поездка бесплатная.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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12 сентября 2017г. 15:33

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в 14:24
Рубрика: Вечерка On-Line

Внимание Медведева на выставке «Импортозамещение» привлекла новая кабина «КАМАЗа»

Внимание Медведева на выставке «Импортозамещение» привлекла новая кабина «КАМАЗа»

Новая модель кабины «КАМАЗа», представленная на международной специализированной выставке «Импортозамещение», вызвала оживленный интерес у Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новый грузовик будет выпущен в серийное производство в 2019 году. Председатель Правительства РФ осмотрел кабину не только снаружи, но и изнутри, изучив приборную панель, коробку передач, руль. Затем Медведев ознакомился с произведенным на том же заводе автобусом. Он зашел в салон, внимательно рассмотрел кабину водителя, попробовал нажать на кнопку звукового сигнала.

На одном из последних стендов Медведеву подарили российский телефон Inoi R7, который работает автономно от каких-либо зарубежных серверов.

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