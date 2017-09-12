Внимание Медведева на выставке «Импортозамещение» привлекла новая кабина «КАМАЗа»

Новая модель кабины «КАМАЗа», представленная на международной специализированной выставке «Импортозамещение», вызвала оживленный интерес у Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новый грузовик будет выпущен в серийное производство в 2019 году. Председатель Правительства РФ осмотрел кабину не только снаружи, но и изнутри, изучив приборную панель, коробку передач, руль. Затем Медведев ознакомился с произведенным на том же заводе автобусом. Он зашел в салон, внимательно рассмотрел кабину водителя, попробовал нажать на кнопку звукового сигнала.

На одном из последних стендов Медведеву подарили российский телефон Inoi R7, который работает автономно от каких-либо зарубежных серверов.