Во Франции погиб татарстанский художник Искандэр Нугуманов и его супруга

|03 августа в 16:20
Здесь работают два асфальтоукладчика на всю ширину дороги, укладывающих последний (третий) слой асфальта.
|03 августа в 15:21
Но, согласно результатам опроса, недовольство качеством мяса, молока и молочных продуктов растет.
|03 августа в 15:11
В Набережных Челнах прошло первое в этом году городское совещание по организации Курбан-байрама.
|03 августа в 12:29
Пользователи, зарегистрировавшись в приложении, смогут самостоятельно строить туристические маршруты по родному краю.
|03 августа в 11:09
По итогам съезда будет принята резолюция, один из пунктов которой призывает сохранить в Татарстане статус президента.
|03 августа в 10:30
Обстоятельства их смерти выясняются - тела нашли спустя 10 дней после смерти.
|03 августа в 09:50
Исполком Челнов предлагает ознакомиться с программой развлечений в городе на день.
|03 августа в 09:02
Врач-неонатолог КДМЦ Венера Шарафутдинова ответила на все интересующие вопросы будущих родителей.
|03 августа в 08:42
Две девочки решили освежиться в искусственном водоеме близ села Русское Никольское. Самостоятельно из воды вышла только одна.
|03 августа в 08:41
По словам хоккеиста, он продолжает тренироваться самостоятельно, сложившуюся ситуацию ему переносить непросто.
Комментарии посетителей
Какие все жестокие , кто пытается облить грязью родителей. А ведь родители никого не обвинили, а просто...
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Удачи, терпения и выздоровления !!!
Ну вот смотрите, шестерки от медицины, разве с вами можно нормально вести диалог ? Вы спрашиваете “Неужели Вы...
А на основании чего вы пришли к такому “ум”озаключению? В карточке же не записано: “Я, такой-то фельдшер, под...
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ты бы лучше девочку жалел, когда она к тебе за помощью пришла, гнида
Диванный Вы воин. И кроме гадостей, написанных анонимно, ничего не можете. Вас просто жаль.
А вы знаете что фельдшер - убийца, главрвач ее покрывает и все это в окружении ихних лизоблюдов - поганцев ? Ой,...
А халтурить им (медикам) будет сложно, слава проклятым буржуинам, приделавшим к телефону видеокамеру. И...
А знаете, говорят, что окружение человека зависит от него самого, если в Вас столько злобы и желчи, то...
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тебе тоже надо “перечитывать статью 128 УК РФ”. ты их сколько раз обвинил, гавнюк ?
Да врачи - самая умная часть ПОДОНКОВ общества. Они сначала учились в школе, “потом они очень долго учились в...