Во Франции погиб татарстанский художник Искандэр Нугуманов и его супруга

Во Франции при неизвестных обстоятельствах погибли супруги-россияне, выходцы из Казани — художник Искандэр Нугуманови его жена Наталья Агапова. Об этом сообщила Елена Сиразинана своей странице в «Фейсбуке».

Супруги долгое время проживали во Франции. Как уточняет «Газета.ru», их тела пролежали в своем доме около 10 дней, пока их близкие не обратились в полицию.

По предварительным данным, погибший мужчина совершил самоубийство, причина смерти его супруги сейчас устанавливается.