Во время ЧМ-2018 по футболу завод КАМАЗ ждет туристов на экскурсию

Во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в Татарстане будут организованы экскурсии на завод «КАМАЗ», об этом заявил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. Для российских и иностранных болельщиков будут организованы одно-, двух- и трехдневные экскурсионно-развлекательные программы.

Однодневный развлекательный тур будет ориентирован на любителей экстремального времяпрепровождения. Туристы смогут поучаствовать в гонках на автодроме KazanRing, посетить стрелковые центры и искупаться в Голубом озере. Двухдневная программа предполагает посещение острова-града Свияжска или завода «КАМАЗ», где туристы смогут понаблюдать за сборочным производством, пишет ИА "Татар-Информ".

Однодневная программа будет стоить 2,5 — 3 тыс. рублей на человека. Двухдневная — 5 тыс., 3 дня экскурсионно-развлекательной программы обойдутся в 7,5 — 9 тыс. рублей.