Во всех мечетях РТ прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах

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30 октября в 13:02
В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве
В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве

Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова провела проверку.

30 октября в 10:17
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто

Инцидент произошел на улице Авиаторов в районе Солнцево.

30 октября в 10:03
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль

Пламя было настолько сильным, что его было видно жителям многоэтажек, находящихся на удалённом расстоянии от места происшествия. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания. 

30 октября в 09:37
В Челнах бойцы Росгвардии задержали разбойника в мини-маркете
В Челнах бойцы Росгвардии задержали разбойника в мини-маркете

Парень забежал в магазин и под угрозой ножа потребовал выдать из кассы наличные деньги. Потерпевшая мгновенно сориентировалась и воспользовалась кнопкой экстренного вызова наряда.

30 октября в 08:55
В Челнах введено в эксплуатацию 170,6 тыс. кв. метров жилья
В Челнах введено в эксплуатацию 170,6 тыс. кв. метров жилья

Завершены основные работы по благоустройству бульвара Шишкинский; II этапа набережной Габдуллы Тукая и бульвара им. К. Тинчурина; причала с выставочной зоной на Набережной Тукая.
30 октября в 08:32
В Торгово-промышленной палате Челнов прошло заседание Антикризисного штаба по предпринимательству.
В Торгово-промышленной палате Челнов прошло заседание Антикризисного штаба по предпринимательству.

«Своих надо поддерживать. Если по качеству, цене, характеристикам все подходит, то почему бы и не использовать продукцию, которая производится у нас», - сказал мэр Челнов.
30 октября в 08:26
Telegram заблокировал 8,5 тыс. каналов из-за связи с терроризмом
Telegram заблокировал 8,5 тыс. каналов из-за связи с терроризмом

Создатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что в некоторых странах они являются единственной популярной платформой для независимых источников информации.

30 октября в 08:22
В Тукаевском районе опрокинулся грузовик, перевозивший сырую нефть
В Тукаевском районе опрокинулся грузовик, перевозивший сырую нефть

Как выяснилось, водитель «КАМАЗа», груженного сырой нефтью, не справился с управлением, грузовик вылетел в кювет и опрокинулся.

30 октября в 08:17
Во всех мечетях РТ прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах
Во всех мечетях РТ прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил: “Сегодня татарский язык, попав в жернова общественного невежества и небрежности, вновь нуждается в нашей защите”.

27 октября в 15:33
В РФ задержан мужчина, который тела девушек провернул через мясорубку
В РФ задержан мужчина, который тела девушек провернул через мясорубку

Жертвами 31-летнего мужчины стали жительницы Волгоградской области в возрасте 28 и 29 лет, с которыми он познакомился в местном кафе, а затем пригласил домой и расправился с ними.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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30 октября 2017г. 22:28

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в 08:17
Рубрика: Вечерка On-Line

Во всех мечетях РТ прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах

Во всех мечетях РТ прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах

Проповеди за сохранение изучения татарского языка в школах прошли во всех полутора тысячах мечетей Татарстана в пятницу, говорится в сообщении Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

- Сегодня во всех мечетях Республики Татарстан прошли пятничные проповеди, посвященные теме сохранения родного языка. Имамы с минбаров мечетей обратились со словами наставления о важности изучения родного языка, сохранения и развития национальной культуры с точки зрения исламского мировоззрения, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ДУМ Татарстана приняло решение запустить учебную программу "Без - татарлар" ("Мы - татары") по изучению татарского языка в мечетях республики. Программа, разработанная преподавателями Российского исламского института, прошла апробацию и успешно зарекомендовала себя в обучении татарскому языку в течение трех месяцев.

Напомним, ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выступил с открытым обращением о необходимости сохранения татарского языка. "Сегодня татарский язык, попав в жернова общественного невежества и небрежности, вновь нуждается в нашей защите", – заявил муфтий.

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Комментарии:

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30.10.2017 08:31

а его  ни кто и не отменяет, и не запрещает

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.
30.10.2017 09:16

Раз татарский язык можно выучить за три месяца при мечетях, то зачем Татарстану тратить миллиарды на преподавание во всех образовательных организациях от детсадов до вузов? Зачем отнимать время, в течение которого можно изучать действительно нужные сегодня науки? Все хотим жить в развитой стране, в передовой в мире, цивилизованной. Все поголовно этого хотим. А ведёмся на лозунги, провозглашаемые дедушками и бабушками, у которых ещё в прошлом веке в силу возраста наступил разжиж мозгов. Они тянут внуков и правнуков в средневековье, в темноту. А внуки и правнуки хотят жить не в прошлом и не прошлым. Внуки и правнуки - это не древние люди, которые в силу незнания полагали, что всё в жизни людей и природы зависит от богов. Человечество осваивает космос, а кто-то упорно жмёт на тормоза, тянет слабую на голову часть этого человечества назад, в зад, во времена мракобесия.

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.
30.10.2017 11:17

Когда-то наши дети начали изучать татарский язык, в конце 80-х годов, а теперь они не хотят, чтобы их дети изучали его. Почему? Да потому, что сами за те годы не научились говорить на татарском языке.Почему? Не было мотивации к его изучению. Не было правильной методики его преподавания. Многие из учителей, пройдя переподготовку, стали преподавать язык, а это и учителя физики, начальных классов и других предметов. А учебники? Сегодня изучаем одну тему, а завтра - другую, не закрепив предыдущую и т. д.  Зарплату учителя татарского языка получают хорошую, особенно те, которые преподают в русских группах. Сейчас , конечно, педагогический состав очень изменился, стал опытнее и сильнее, но интереса все равно к изучению нет, потому что общаются со сверстниками на русском языке и в дальнейшем тоже. Если нет необходимости, то заставить учить невозможно. Те ученики, которые учили хорошо язык, тоже не говорят по-татарски., к сожалению.Я, не изучая его в школе. говорю и понимаю лучше, тех, кто учит язык в школе, хоть и не татарка по национальности.  Жила в деревне и общалась со  многими односельчанами на татарском языке. ЗНАТЬ , языки  или хотя бы понимать о чем говорят - это совсем неплохо, но ставить в расписании 5-7 часов уроков в неделю и не говорить на языке....А задания по предмету бывают порой такие, что и сами татары не всегда их могут выполнить . Это из личного опыта.

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.
30.10.2017 17:01

Из слов  следует, что те, кто не изучает татарский язык - небрежные и невежественные люди ???
Если кто-то из тарар мне скажет, что не хочет и не будет учить русский язык и разговаривать на нём...Пожму молча плечами - вольному воля...Не учи...Какие мои-то проблемы?

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.
30.10.2017 20:13

Насколько я знаю, мы живем в светсом государстве. И “аккуратно” подводить под несуществующую пробему сохранения татарского языка религозную основу ...
Далее вопрос может возникнуть и к СМИ. Которые часто не освещают тему, а пропагандируют мнение одной из сторон.
Все чтят помять о предках. Но почему память о татарском надоре ДОЛЖНЫ сохранять все остальные в приказном порядке.

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.
30.10.2017 21:41

Религия отвергает науку и здравый смысл, а наука отвергает религию. Поэтому вместо наук дети с детского сада  должны учить татарский язык и посещать мечеть.

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