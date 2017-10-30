Во всех мечетях РТ прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах

Проповеди за сохранение изучения татарского языка в школах прошли во всех полутора тысячах мечетей Татарстана в пятницу, говорится в сообщении Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.
- Сегодня во всех мечетях Республики Татарстан прошли пятничные проповеди, посвященные теме сохранения родного языка. Имамы с минбаров мечетей обратились со словами наставления о важности изучения родного языка, сохранения и развития национальной культуры с точки зрения исламского мировоззрения, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ДУМ Татарстана приняло решение запустить учебную программу "Без - татарлар" ("Мы - татары") по изучению татарского языка в мечетях республики. Программа, разработанная преподавателями Российского исламского института, прошла апробацию и успешно зарекомендовала себя в обучении татарскому языку в течение трех месяцев.
Напомним, ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выступил с открытым обращением о необходимости сохранения татарского языка. "Сегодня татарский язык, попав в жернова общественного невежества и небрежности, вновь нуждается в нашей защите", – заявил муфтий.
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