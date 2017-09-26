Водитель электробуса КАМАЗ-6282 получил штраф, разогнавшись до 103 км/ч

В сети опубликовано фото штрафа, который получил водитель электробуса КАМАЗ-6282. Он превысил скорость и разогнался на Можайском шоссе Москвы до 103 км/ч. Примечательно, что в характеристиках максимальная скорость электробуса заявлена на уровне 75 км/ч.

Камера ГИБДД зафиксировала нарушение еще в начале июня 2017 года. Напомним, один электробус КАМАЗа проходит тестовую эксплуатацию в Москве - он возит пассажиров в Сколково.