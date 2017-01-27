Водитель из Татарстана выжил в жуткой аварии под Уфой

|27 января в 13:45
Согласно принятому закону, побои в отношении близких лиц исключаются из числа уголовно-наказуемых преступлений и переводятся в категорию административных правонарушений.
|27 января в 13:23
В распоряжении “Вечерки” оказалась ориентировка, которую подготовили правоохранители.
|27 января в 11:59
Минимальная зарплата переписчика составит 16200 рублей в месяц. Очередная перепись населения России пройдет с 1 по 30 октября 2020 года.
|27 января в 11:51
Структура экомпромпарка включает девять зданий, пока возвели одно отапливаемое. К июлю этого года планируется запуск административно-бытового корпуса и склада.
|27 января в 10:42
Госпитализация понадобилась воспитанникам школы-интерната в населенном пункте Каратайка, расположенном в Ненецком автономном округе.
|27 января в 10:16
Полиция города просит внимательно всматриваться в лица прохожих. Человек измазанный в краске может оказаться злоумышленником.
|27 января в 08:58
Теперь жители Набережных Челнов и всего Закамского региона смогут получать медицинскую помощь своевременно.
|26 января в 16:40
26 января мэр города Наиль Магдеев принял решение о смене генерального директора клуба.
|26 января в 15:14
За девять месяцев прошлого года средний заработок увеличился на 6% до 29 665 рублей, сообщила министр труда РТ Эльмира Зарипова.
|26 января в 14:27
Житель города оставил в системе «Народный контроль» 23 заявки.
Комментарии посетителей
Немного лучше стало. Но у нас ещё проблема-промерзают стены
Нет никаких разборок. 123-й сам не ведая того “беседует” с ольгинскими троллями, которые за свой срач в...
А суть в том и состоит, что все те проблемы в нашей стране , о которых говорит Кузнецов от таких, как этот...
Хорошо. Нужно идти до конца. А потом требовать всех компенсаций и наказаний виновных и, в том числе, за то, что...
Молодые люди ! Такую серьёзную тему вы перевели на разборки между собой с оскорблениями и совершенно ушди от...
вау.... прежде чем рассуждать о субкультуре не прлохо было бы поинтересоваться как пишется ” энтерьвью” ... ...
просто в восторге ..... знайте шавки свое место.. не с вами же советоваться кому ваши деньги отдавать.... ...
вот приедет барин, барин нас рассудит... утопия... взывает к конституции.... да плевали они на конституцию......
Я даже подозреваю кто этот челнинец. :-)
Сергей, замахните еще бояры. Так, что бы наверняка. Что бы неделю с мордой в ведре валяться Когда Вы трезвый,...
За отравлением Боярышником скажите спасибо нашей Гос.Дуре.Можете дальше повышать цены на...
ну в чью дуду дует этот ” парень” ясно ... а не мог бы он ответить на основной вопрос.... откуда взялся кризис в...
закончит укушавшись мельдония или плутония 210 .. то что татар доят в пользу той же чечни ради лояльности это...
В итоге, после прочистки вентиляции, лучше стало?
Вы в это верите? А где ещё, кроме Аксубаевской школы, вменяют в обязанность уборщицы сбор денежных средств на...
Судебно-медицинская служба РФ является частью подразделением Министерства здравоохранения. Поэтому...
Уважаемый, г-н Нуруллин! Хочу Вам сообщить, что я по рекомендации своего ЖРЭУ -5,поставила эти клапаны.. И...
Мракобесие
Мало ли чего я знаю и умею... Когда болеет ребёнок, все мы становимся просто истеричными мамами... А 2 года назад...
Информационной политике. Про журналиста же пишите.