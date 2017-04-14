Водитель маршрутки в Челнах ударил дверью по голове ребенка

Это произошло 5 апреля. Как рассказала в системе "Народный контроль" мама пострадавшего мальчика, они стояли на остановке "Аптека", когда к ним подъехала маршрутка. Женщина решила пропустить выходящих из автобуса людей, после чего они стали заходить сами.

- Я пропустила ребенка а водитель в это время стал закрывать дверь! Дверь ударила ребенка в голову. Никаких извинений не было и нас еще хамски высадили, - поделилась челнинка Елена.

Заявку перенаправили на исполнительный комитет города. Накануне стало известно об итогах служебного расследования.

- За невнимательное отношение к пассажирам, входящим в салон автобуса, за отказ вести дальше пассажиров, на водителя наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, - ответил в народном котроле представитель мэрии. - С водительским составом маршрута № 35 проведена беседа о необходимости внимательного отношения к пассажирам, входящим в салон автобуса, о вежливом обращении с пассажирами,находящимся в салоне автобуса.

