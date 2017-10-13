Водитель трамвая из Татарстана признана самой культурной в России

В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», участие в котором приняла жительница Нижнекамска Алена Рогожникова. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.



Нижнекамка заняла первое место в номинации «Культура обслуживания», завоевав тем самым для Татарстана седьмое место. У представителей Набережных Челнов 16 место, а два казанских водителя заняли 21-е и 27-е места.



В состязаниях приняли участие 32 представителя из 25 городов России. Участники продемонстрировали свое мастерство в вождении трамвая, знание правил дорожного движения, технической эксплуатации, культуру обслуживания. Всем участникам необходимо было не только произнести приветствие для пассажиров, объявлять остановки, но и рассказать подробно и интересно о двух из них – с этим блестяще справилась А. Рогожникова.



Алена работает в «Горэлектротранспорте» всего третий год, причем карьеру водителя женщина начала с нуля в 2015 году, до этого она работала медиком.



Алена признается, что водителем трамвая она мечтала стать с детства. До участия в конкурсе женщина работала водителем 3 класса, после победы ей присвоили 2 класс. Алена Рогожникова готова покорять новые вершины, сейчас она стремится стать водителем 1 класса и передавать свое мастерство подрастающему поколению, передает «Татар-информ».