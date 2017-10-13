Водитель трамвая из Татарстана признана самой культурной в России

В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», участие в котором приняла жительница Нижнекамска Алена Рогожникова. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.
Нижнекамка заняла первое место в номинации «Культура обслуживания», завоевав тем самым для Татарстана седьмое место. У представителей Набережных Челнов 16 место, а два казанских водителя заняли 21-е и 27-е места.
В состязаниях приняли участие 32 представителя из 25 городов России. Участники продемонстрировали свое мастерство в вождении трамвая, знание правил дорожного движения, технической эксплуатации, культуру обслуживания. Всем участникам необходимо было не только произнести приветствие для пассажиров, объявлять остановки, но и рассказать подробно и интересно о двух из них – с этим блестяще справилась А. Рогожникова.
Алена работает в «Горэлектротранспорте» всего третий год, причем карьеру водителя женщина начала с нуля в 2015 году, до этого она работала медиком.
Алена признается, что водителем трамвая она мечтала стать с детства. До участия в конкурсе женщина работала водителем 3 класса, после победы ей присвоили 2 класс. Алена Рогожникова готова покорять новые вершины, сейчас она стремится стать водителем 1 класса и передавать свое мастерство подрастающему поколению, передает «Татар-информ».
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Правдомер
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Олег МатвейчевПолитолог
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07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
Водитель трамвая из Татарстана признана самой культурной в России
В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», участие в котором приняла жительница Нижнекамска Алена Рогожникова. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.
Комментарии посетителей
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
Этот Кафетерий отдадут мастерам,а рабочие в пролёте.1000%
Про статью в целом, молчу! Но перечисленные ФАКТЫ, это красиво написали!))) критика должна быть и она должна...
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К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
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Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
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мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!