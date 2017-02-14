Водители Челнов предупреждают о снежной буре за городом. По словам очевидцев, из-за сильного бокового ветра на дороге Челны-Заинск, фура сползла в кювет. Ранее МЧС разослало предупреждение: "по прогнозу УГМС РТ 14 февраля по РТ - метель 500 м и менее, сильный снег, ветер 17-22 м/с, снежные заносы. Телефон доверия ГУ МЧС РФ по РТ 8(843)227-46-96».
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Сегодня в новостях:
|14 февраля в 11:28
Водители Челнов предупреждают о снежной буре за городом
По словам очевидцев, из-за сильного бокового ветра на дороге Челны-Заинск, фура сползла в кювет. МЧС разослало предупреждение.
|14 февраля в 10:15
Экс-глава Россельхозбанка в Татарстане осужден за злоупотребления полномочиями
Он препятствовал взысканию со своего семейного бизнеса кредитного долга на сумму более 136 млн рублей.
|14 февраля в 08:58
Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ: результаты положительные
Для зарядки электробуса, который тестируется сейчас на маршрутах Санкт-Петербурга, требуется всего 6 минут.
|14 февраля в 08:28
Хоккейная сборная России выиграла турков со счетом 42:0 (ВИДЕО)
Встреча проходила в рамках в рамках Зимнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля.
|13 февраля в 14:44
Полицейские Челнов задержали воришек светильников из новостроек
Рабочие управляющей компании обнаружили отсутствие более 100 светильников общей стоимостью свыше 90 тысяч рублей.
|13 февраля в 14:36
“Коронованный лев” появился в СИЗО Татарстана для малолетних преступников
При проведении ремонта учитывая положительный опыт арт-терапии в работе с подростками.
|13 февраля в 14:12
В Татарстане посадили бандитов, напавших на инвалида-сироту
Налетчиков, которые требовали с него деньги и передачи документов на машину, остановили прохожие.
|13 февраля в 13:39
В Казань с «визитом дружбы» приедет мэр Парижа Анн Идальго
В конце декабря между столицами Татарстана и Франции было подписано соглашение о работе в сфере развития туризма, культуры и спорта.
|13 февраля в 12:45
Массовые нарушения выявлены в частных детсадах Челнов
Власти города посоветовали надзорным органам их не наказывать, а “в тактичной форме посмотреть, что там происходит”.
|13 февраля в 11:15
Все муниципальные автобусы в Челнах будут оснащены видеорегистраторами
Такое распоряжение дал мэр города после доклада главы ГИБДД о росте аварийности с участием общественного транспорта.
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Правдомер
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Рамиль Халимовзаместитель руководителя исполкома города
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09 февраля, 2017
Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»
Комментарии посетителей
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Т.е воровство на 90 тыс. рублей - это уровень ВОРИШЕК . А уровень (левел) ВОРА - от какой суммы начинается ?
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яковлев, пиариться не вспотел ?
321, ты же риальный посан, чего тупишь ? Хотя больше твои словесные высеры походят на журнализдские вопли ТП.
чушпаны, что такое “накатизадид”?
А вот то, что производителями таких “чушпанов” и прочего биомусора являются “реальные типЫ” типа 321 уже давно...
разве парень виноват в том, что созрел раньше срока? сейчас вообще бешеная акселерация среди детей и...
любопытно. лексика подростков-чушпанов (некоторые, даже повзрослев, остаются ими в душе до смерти... вот...
321 ! Папа ! Объясняю тебе: 1. Шифт - это русский транскрипт названия клавиши Shift. С ее помощью меняется регистр...
у своего недоноска малолетнего спроси. похоже, он умнее папы.
что такое шифт? жёмга? в лом?
Дорогой Игорь ! Поздравляем Вас с этим знаменательным событием - 13 февраля - Днем Гандона - вашим днем! Если вы...
Так что у кого есть знакомые ГАНДОНЫ можете их поздравить 13 го февраля.
потому, если без кондома или по недомыслию вы их используете многократно - гениталии еще долго чесаться...
яковлев, если ты сам лезешь в такой замес, ты должен быть готов к тому, что и в отделении у них не будет...
Уверен, что увеличение оплаты за отопление сразу на 30 % в этом году (чтобы строить альтернативные котельные) и...
Игорь, примите холодный душ. Или вызовете девушку из досуга. Она почешет вам гениталии, благо в Челнах с этим...