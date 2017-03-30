Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них

Волонтеры забили тревогу накануне поздним вечером. Соответствующий пост появился в группе "Помощь бездомным животным Набережных Челнов".

"Пожилая женщина взяла щенка, сказала для дочери в коттедж, сказала живет одна. Вчера привезла к ней щенка, сказала у нее пока побудет. На следующий день перестала брать трубку, дверь не открывает. Как оказалось живет с сыном взрослым, малышки возможно уже нет в живых, т.к. есть предположение, что он либо живодер или они их едят" - написали волонтеры.

Как они отмечают, одно из условий передачи животного - контроль за тем, как он прижился в новой семье.

Активисты обратились за помощью к участковому и в ближайшее время собираются наведаться с ним в квартиру.