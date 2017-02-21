Волонтеры в Челнах собирают деньги на памятник-копилку бездомным животным

Татарстанские зоозащитники начали сбор денежных средств на установку памятника-копилки бездомным животным в Челнах. Об этом «Вечерке» рассказала волонтер из Нижнекамска, Чулпан Сафина.

В ее родном городе подобный монумент установили в 2016 году в центральном городском парке «СемьЯ» в преддверии Дня города, который отмечается 20 августа.

– Она выполняет свою функцию, – утверждает девушка. – Ежемесячно памятник собирает от 20 до 50 тысяч рублей для нашего маленького городка.

По ее словам, каждый месяц специально организованная комиссия открывает копилку и обнародует информацию о сумме сбора и ежемесячных расходах в СМИ.

Теперь инициативная группа надеется помочь и челнинским четырехлапым друзьям. Все средства, собранные с помощью памятника, будут уходить на содержание и лечение питомцев челнинского приюта «Азира».

– Для волонтеров это некоторая стабильность. Корм, вакцины, стерилизация – на все это требуется деньги, – рассказывает Чулпан.

Эскиз памятника уже завершен. Его разработал молодой скульптор из Челнов, Вадим Иксанов. Разрешение на установку копилки на бульваре Энтузиастов активисты получили от руководителя исполкома Рината Абдуллина.

Проект оценивается в 158 321 (сто пятьдесят восемь тысяч триста двадцать один) рубль. По данным активистов, сумму необходимо собрать до 31.03.2017.

Реквизиты для перечисления денежных средств:



Банк получателя: ООО"КАМКОМБАНК"

БИК 049240785

к/с 301 018 106 0000 0000 785

р/с 407 038 105 0000 0000181

Получатель: Благотворительный фонд помощи бездомным животным г. Набережные Челны "АЗИРА";



Карта Сбербанка 4276620043196405 (оформлена на учредителя фонда Фаузия Наиловна). Необходимо указать в назначении платежа "На памятник-копилку".