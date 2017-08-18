Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ

Восемь участников антикоррупционной акции 26 марта в Набережных Челнах, оштрафованные судами, намерены жаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщил корреспонденту «Росбалта» участник акции, школьный учитель Раушан Валиуллин, все оштрафованные считают судебные решения незаконными и несправедливыми. Решения о штрафах выносились в Набережночелнинском суде, и все участники пытались обжаловать постановления в Верховном суде Татарстана.
«Все обратились, всем оставили в силе штрафы. Все обращаются в ЕСПЧ», — уточнил Валиуллин.
В среду Верховный суд республики рассмотрел апелляционную жалобу Раушана Валиуллина на решение городского суда, который оштрафовал активиста на 10 тыс. рублей. Процессы по делу Валиуллина затянулись дольше других, так как ранее его протокол об административном правонарушении был возвращен в полицию из-за неправильного составления. Кроме того, активист является членом избиркома с правом решающего голоса, и для его привлечения к ответственности требовалась санкция прокурора.
Комментарии посетителей
А в Челнах штаб-квартира отель Татарстан и “европосёлок” Маленькая Страна ??? :))
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