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18 августа в 08:07
С начала года в Челнах из-за москитных сеток из окна выпало трое детей
С начала года в Челнах из-за москитных сеток из окна выпало трое детей

Прокуратура города просит родителей не оставлять своих малолетних детей без надлежащего контроля.

17 августа в 16:41
Телемедицина «врач-пациент» станет доступной в РТ с начала 2018 года
Телемедицина «врач-пациент» станет доступной в РТ с начала 2018 года

- Существуют девайсы, которые меряют давление, уровень сахара, холестерина. Все это можно вписать в информационную систему, после чего удаленно врач проконсультирует пациента, - заявил Адель Вафин.

17 августа в 15:12
В Челнах запретили “Свидетелей Иеговых”
В Челнах запретили “Свидетелей Иеговых”

Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах.

17 августа в 14:37
На “КАМАЗе” почти откажутся от синтетической робы
На “КАМАЗе” почти откажутся от синтетической робы

В ткани корпоративной рабочей формы заводчан будет больше хлопка, чем раньше.

17 августа в 14:25
“АК БАРС“ Банк: «Кажется, ложь начинается»
“АК БАРС“ Банк: «Кажется, ложь начинается»

Глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов и главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов призвали предпринимателей не реагировать на слухи.

17 августа в 13:57
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам

На самом деле этот праздник является частью паломничества в Мекку, а так как не каждый может совершить поход в долину Мина, приносить жертву принято повсюду, где могут быть верующие.

17 августа в 12:19
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ

Решения о штрафах за участие в пикете выносились в Набережночелнинском суде, и все участники пытались обжаловать постановления в Верховном суде Татарстана.

17 августа в 11:33
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»

Были осуждены восемь человек. Двое из низ получили реальные сроки, один условный, а остальных приговорили к обязательным работам.

17 августа в 10:33
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство

Руководитель коммунальных служб Рафаиль Киямов опять хочет засудить депутата горсовета Сергея Яковлева.

17 августа в 10:04
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»

Происшествие случилось накануне, в 10:45. Пострадавшей самой понадобилась помощь медиков.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 32 от 17 августа, 2017г.
18 августа 2017г. 08:20

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в 12:19
Рубрика: Вечерка On-Line

Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ

Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ

Восемь участников антикоррупционной акции 26 марта в Набережных Челнах, оштрафованные судами, намерены жаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщил корреспонденту «Росбалта» участник акции, школьный учитель Раушан Валиуллин, все оштрафованные считают судебные решения незаконными и несправедливыми. Решения о штрафах выносились в Набережночелнинском суде, и все участники пытались обжаловать постановления в Верховном суде Татарстана.

«Все обратились, всем оставили в силе штрафы. Все обращаются в ЕСПЧ», — уточнил Валиуллин. 

В среду Верховный суд республики рассмотрел апелляционную жалобу Раушана Валиуллина на решение городского суда, который оштрафовал активиста на 10 тыс. рублей. Процессы по делу Валиуллина затянулись дольше других, так как ранее его протокол об административном правонарушении был возвращен в полицию из-за неправильного составления. Кроме того, активист является членом избиркома с правом решающего голоса, и для его привлечения к ответственности требовалась санкция прокурора.

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Комментарии:


. 17.08.2017 17:51

А  почему Раушан Валиуллин до сих пор работает в школе? Какие оценки он ставит ученикам, которые не разделяют его мировоззрение? Что он говорит на своих уроках чужим детям? Не поведёт ли он, как Навальный, чужих детей на несанкционированные митинги, не подставит ли их ?

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. 17.08.2017 23:50

Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы имели ввиду, когда написали про чужих детей на уроках? Они там как бы все не его родные, вы не знали? А последний вопрос вообще объясняет о вас все. Жаль, что потратил на вас свое время.

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