Воспитанницы детсада в Челнах наелись «Феназепама»

Прокуратура Челнов по поручению прокурора Республики Татарстан Илдуса Нафикова провела проверку информации в СМИ об отравлении двух воспитанниц детского сада №13 «Улыбка».
Надзорное ведомство установило, что 14 марта 2017 года после дневной прогулки воспитатели заметили у двух воспитанниц нарушение походки и речи. На место была вызвана скорая помощь, после чего одна из воспитанниц с признаками отравления была госпитализирована в Камский диагностический медицинский центр. Позже с аналогичными симптомами в больницу была доставлена и вторая девочка. Обследование показало, что дети отравились неизвестным веществом.
Как выяснилось, во время прогулки во дворе детского сада дети нашли таблетки лекарственного препарата «Феназепам» и съели их. Позже на территории детского сада была обнаружена смятая упаковка от указанного препарата.
В настоящее время дети выписаны из больницы и посещают детский сад.
"Как показала проверка, случившееся стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей воспитателем детского сада, которая не обеспечила должный присмотр за детьми во время прогулки, а также обход и осмотр территории детского сада на предмет обнаружения посторонних предметов. Тем самым были нарушены требования законодательства об основных гарантиях прав ребенка и об образовании в Российской Федерации" - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Также не был обеспечен необходимый ведомственный контроль со стороны заведующей детским образовательным учреждением.
Прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома города представление, поставив вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
Комментарии посетителей
Ну конечно, теперь воспитатель во всем виноват-не уследила за 25 детьми, которым в школу скоро. А чем эти...
Да откуда он может знать? Розалия и Ринат сами-то об этом узнали только неделю назад, когда вся эта шумиха...
Жулик ушёл, но не совсем
Подтверждаю, Розалия Маликовна Магдеева двоюрдная сестра Рината Абдуллина. Может Магдеев просто не вкурсе?
извиняюсь. Некоторые реально живут в каких то иллюзиях. реальность давно пропала! смотрят телик и верят...
по твоему комменту понятно, что ты путинист заядлый, живешь в дерьме, еще радуется) согласен тем, что пора...
Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...