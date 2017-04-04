Воспитанницы детсада в Челнах наелись «Феназепама»

Прокуратура Челнов по поручению прокурора Республики Татарстан Илдуса Нафикова провела проверку информации в СМИ об отравлении двух воспитанниц детского сада №13 «Улыбка».

Надзорное ведомство установило, что 14 марта 2017 года после дневной прогулки воспитатели заметили у двух воспитанниц нарушение походки и речи. На место была вызвана скорая помощь, после чего одна из воспитанниц с признаками отравления была госпитализирована в Камский диагностический медицинский центр. Позже с аналогичными симптомами в больницу была доставлена и вторая девочка. Обследование показало, что дети отравились неизвестным веществом.

Как выяснилось, во время прогулки во дворе детского сада дети нашли таблетки лекарственного препарата «Феназепам» и съели их. Позже на территории детского сада была обнаружена смятая упаковка от указанного препарата.

В настоящее время дети выписаны из больницы и посещают детский сад.

"Как показала проверка, случившееся стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей воспитателем детского сада, которая не обеспечила должный при­смотр за детьми во время прогулки, а также обход и ос­мотр территории детского сада на предмет обнаружения посторонних предметов. Тем самым были нарушены требования законодательства об основных гарантиях прав ребенка и об образовании в Российской Федерации" - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Также не был обеспечен необходимый ведомственный контроль со стороны заведующей детским образовательным учреждением.

Прокуратура внесла в адрес руководителя ис­полкома города представление, поставив вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.