Возле загса Челнов появится Аллея любви

|29 марта в 15:50
Как выяснилось, в квартире, откуда девочку «выдворили», находились ее мать и бабушка, обе женщины были пьяны.
|29 марта в 15:30
Ранее сообщалось, что указом президента своей должности лишился начальник ГИБДД Виктор Нилов.
|29 марта в 15:27
Восемь дней врачи боролись за жизнь пятилетней пассажирки Lada Granta, но спасти ребенка не удалось. Выжила только 11-месячная дочь женщины. Ее жизни ничего не угрожает.
|29 марта в 15:01
Ливада считает прискорбным, что “на три совещания, которые провел президент РТ, он не был приглашен. Это наталкивает на мысль, что кому-то выгодно содержать на улице людей с транспарантами”.
|29 марта в 13:57
Аллею хотят разместить возле Дворца торжеств в районе парка Прибрежный. Там же установить скульптуру для фотосессий молодоженов «Танец любви», арки и скамейки.
|29 марта в 11:11
В Уголовно-процессуальный кодекс вносятся поправки: транслировать открытые судебные заседания в интернете, а также по радио и телевидению можно только с разрешения суда.
|29 марта в 11:03
Чиновники должны будут также сдать справки о своих расходах и имуществе. Такие же документы необходимо собрать членам семей муниципальных служащих.
|29 марта в 08:33
На эти цели из республиканского бюджета выделено более 360 млн. рублей. На ремонт школы № 33, гимназий №№ 36 и 77 направлено 90 млн. 859 тыс. рублей.
|29 марта в 08:22
В индивидуальном первенстве спортсмены из Челнов завоевали пьедестал почета, заняв три призовых места. В командном зачете стали победителями третьей степени.
|29 марта в 08:17
Роспотребнадзор предложил создать систему цветовой индикации продуктов питания. Полезные должны маркироваться зеленым цветом, промежуточные — желтым, а вредные — красным.
Комментарии посетителей
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...
Не сторонник Навального, а что Вы такой нервный, трижды восклицаете, переходите на личность, обзываете? Не...
типичная путинская бестолочь, других критикуете, сами ничего не делаете !!!я не сторонник Навального, народ...
Почему дорожная разметка должна быть только на проспекте М.Джалиля и к 9 мая? В остальное время и на других...
В советское время строго было с этим. Не позволяли принимать на работу руководителям своих родственников...
Мы не смотрим “зомбоящик”, мы роемся только на помойках Интернета, находим там фразы типа “Единая Россия...
Потому что у нас только прикрываются религией, а на деле говно. Соседи строят из себя истинных мусульман, а за...
Во - истину.., - евреи - дети Авраама - ( во всяком слове и деле своём , - внемающие Господу , подобно как отец их ...
Единая Россия партия жуликов и воров ! За перемены!
давно пора выгнать жуликов!!
Похоже, что в России выросло новое непоротое поколение. И это радует. А ведь еще несколько дней назад, власть...