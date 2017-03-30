Возле загса Челнов появится Аллея любви

Проект «Аллея любви» презентовала инженер управляющей компании «Ремжилстрой» в Набережных Челнах Альбина Мартынова на заседании градостроительного совета, которое прошло накануне, передает пресс-служба мэрии.

Она предложила разместить аллею возле Дворца торжеств в районе парка Прибрежный. Там же установить скульптуру для фотосессий молодоженов «Танец любви», арки и скамейки.

«Объявленный президентом Татарстана Год парков и скверов даёт свои результаты, подталкивает жителей к разработке новых проектов благоустройства общественных пространств, эти инициативы нужно поддерживать», — отметил руководитель исполкома Ринат Абдуллин.