Впервые многодетная семья из Челнов взяла под опеку 79-летнюю бабушку

Впервые многодетная семья из Челнов взяла под опеку 79-летнюю бабушку, которая проживала в Елабужском доме-интернате.

Специалисты центра «Доверие» очень рады за пенсионерку, ведь благодаря внедрению в Татарстане пилотного проекта «Приемная семья для пожилого человека», она теперь живет в домашних условиях.

Как сообщают в органах соцзащиты, прежде чем получить добро на усыновление пожилого человека, челницы прошли не одну инстанцию: психолога, полицию и подтвердили свои доходы. Авторы проекта подчеркивают, что заработать на усыновлении не получится, куда уходят деньги пенсионера, службы возьмут под контроль, сообщает Эфир-24.