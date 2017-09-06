Врачам КДМЦ Челнов рекомендовали молчать о подкидышах в беби-бокс

Ведущий специалист по связям с общественностью Камского детского медицинского центра Диляра Эстрина объяснила разницу по времени между обнаружением подкидыша в бэби-боксе 17 августа и появлением информации об этом в средствах массовой информации только 29 августа, пишут "Веси Камаза". Вызвано это было указанием Минздрава РТ не «поднимать шумиху» вокруг бэби-бокса.

«Каждый случай подкидывания в бэби-бокс порождает следующего подкидыша», - передает слова Эстриной портал «Красная Весна».

Также она добавила, что в прессу информация впервые поступила от службы опеки и попечительства Набережных Челнов.

Напомним, что 17 августа в 16:40 в устройстве бэби-бокс в КДМЦ сработала сигнализация, извещающая о наличии в лотке ребенка. Медики обнаружили в боксе годовалую девочку.



