Врачи КДМЦ Челнов спасли годовалого ребенка, который чуть не утонул

В тяжелом состоянии годовалый ребенок был доставлен накануне из Мензелинского района. По некоторым данным, мама с сыном гуляли рядом с рекой. В какой-то момент ей пришлось ненадолго отлучиться в дом, расположенный неподалеку, а когда она вернулась мальчика уже не было. Женщина кинулась в реку и, нащупав малыша, вытащила его на берег.

- Ребенок был экстренно госпитализирован в отделение реанимации детской больницы. Был осмотрен медицинским персоналом, экстренно получил необходимое лечение, - сообщили "ВЧ" в пресс-службе КДМЦ.

На данный момент малыш находится под наблюдением врачей и проходит дополнительное медицинское обследование. Сегодня его перевели в профильное отделение. Как отмечают медики, его состояние с положительной динамикой, угрозы жизни нет.