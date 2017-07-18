Врачи предостерегают паломников из РТ от смертельного вируса

Роспотребнадзор предупреждает жителей Татарстана, которые намереваются отправиться на Хадж в Саудовскую Аравию, о респираторном синдроме коронавируса, который распространяется в данном государстве. В королевстве сообщили о 35 случаях заболевания в период с 1 по 10 июня 2017 года, три из которых – со смертельным исходом.

В этом году выезд верующих начнется в августе. Ежегодно из Татарстана в Саудовскую Аравию отправляется 1200-1500 паломников. В 2017 году для получения визы с выезжающих на Хадж будут требовать действующий международный сертификат о вакцинации против менингококковой инфекции четырехкомпонентной вакциной. В Казани такую прививку можно получить в «Городской поликлинике №7». В Набережных Челнах - в инфекционной больнице.

Роспотребнадзор напоминает, что при появлении озноба, повышении температуры, недомогания и других симптомов заболевания, необходимо немедленно обратиться к врачу. При этом, нужно сообщить доктору о недавнем совершении паломничества.