Все челнинцы, переболевшие гриппом, не были привиты

С начала 2017 года гриппом и ОРВИ в Набережных Челнах переболело 34 840 человек, из них 25 845 детей. Как рассказали журналистам на пресс-конференции в мэрии города, пик заболеваемости на середину января – середину февраля. Тогда число обратившихся за медицинской помощью еженедельно составляло от 4 500 до 6000 человек.

На основании лабораторных исследований диагноз грипп был поставлен 107 челнинцам, в том числе 61 ребенку.

Как выяснилось позже ни один из заболевших не был привит.

– Со слов мамочек, очень большую информацию дает интернет. Некоторые пишут: сделали прививку и все равно заболели. Никто же не выяснял что конкретно это было, – отметил заместитель главного врача челнинской инфекционной больницы Виталий Казаков. – Наша прививка направлена лишь на три вида штамма. А вирусов же много. После этого когда заболели говорят – прививка не помогла. Поэтому многие отказываются. И напрасно.

По его словам, вакцинация предотвращает не только заболевания, но и его тяжелые формы. Проще говоря, если привитый человек все же заболевает, переносит все это он в более легких формах.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ситуация по гриппу в городе спокойная. За прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось около 3004 человек. Как отмечают специалисты, Челны ниже эпидемиологического порога на 41,8%.