Все муниципальные автобусы в Челнах будут оснащены видеорегистраторами. Такое распоряжение дал мэр города после доклада главы ГИБДД о росте аварийности с участием общественного транспорта. За 2016 год в салонах автобусов получили травмы 20 человек, при этом, чаще всего это происходило при падении. Ранее Радий Кадиков уже неоднократно говорил о необходимости оборудования общественного транспорта регистраторами, которые бы фиксировали происходящее и на дороге, и в салоне. Наиль Магдеев поручил ООО «Электротранспорт» определить сроки и начать работу по монтажу оборудования.
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|14 февраля в 08:58
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|14 февраля в 08:28
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Встреча проходила в рамках в рамках Зимнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля.
|13 февраля в 14:44
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|13 февраля в 14:36
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При проведении ремонта учитывая положительный опыт арт-терапии в работе с подростками.
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|13 февраля в 13:39
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|13 февраля в 12:45
Массовые нарушения выявлены в частных детсадах Челнов
Власти города посоветовали надзорным органам их не наказывать, а “в тактичной форме посмотреть, что там происходит”.
|13 февраля в 11:15
Все муниципальные автобусы в Челнах будут оснащены видеорегистраторами
Такое распоряжение дал мэр города после доклада главы ГИБДД о росте аварийности с участием общественного транспорта.
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Правдомер
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Рамиль Халимовзаместитель руководителя исполкома города
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09 февраля, 2017
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Комментарии:
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. 13.02.2017 20:59
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Водитель муниципального автотранспортного предприятия “Сочиавтотранс”, находясь за рулем автобуса, следующего по маршруту №101, нахамил пассажирам. За нарушение производственной дисциплины водитель был уволен с работы.
Это случилось утром 18 января. Пассажиры, следовавшие с Пластунки в центр города, на остановке “Рынок” попросили водителя открыть заднюю дверь: люди торопились на работу и спешили покинуть автобус. Водитель отказал, хотя все пассажиры (так уж заведено на пригородных маршрутах Сочи) оплатили проезд при входе в автобус. Более того, сотрудник МУП “Сочиавтотранс”, находясь на рабочем месте, нахамил гражданам.
Сочинцы пожаловались. Дозвонились в диспетчерскую “Сочиавтотранс” и довели дело до логического завершения. Руководство МУПа отсмотрело видеозапись скандала (в общественном транспорте Сочи на муниципальных маршрутах работают камеры видеонаблюдения), вызвало провинившегося водителя на дисциплинарную комиссию, и уволило сотрудника с работы, извинившись перед пассажирами.Ответить
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. 14.02.2017 08:07
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Такси “Омега” (Набережные Челны), у вас по одному и тому же маршруту разные тарифы (на новой, чистой иномарке 120 руб, а на грязнющем изнутри и снаружи, разваливающемся “ваз”ике с водителем, толком не восстановившимся после инсульта, - 140 руб. Сочувствую, что человек живёт тяжело, сложно, и добрая девушка-диспетчер сочувствует ему не менее, чем я. Но нет гарантии, что следующий инсульт у этого таксиста не случится прямо в тот момент, когда он будет за рулём. Человеку при таком состоянии здоровья вообще нельзя садиться за руль, выезжать на дорогу, тем более, возить пассажиров.Ответить
Комментарии посетителей
Такси “Омега” (Набережные Челны), у вас по одному и тому же маршруту разные тарифы (на новой, чистой иномарке 120...
Водитель муниципального автотранспортного предприятия “Сочиавтотранс”, находясь за рулем автобуса,...
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яковлев, пиариться не вспотел ?
321, ты же риальный посан, чего тупишь ? Хотя больше твои словесные высеры походят на журнализдские вопли ТП.
чушпаны, что такое “накатизадид”?
А вот то, что производителями таких “чушпанов” и прочего биомусора являются “реальные типЫ” типа 321 уже давно...
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любопытно. лексика подростков-чушпанов (некоторые, даже повзрослев, остаются ими в душе до смерти... вот...
321 ! Папа ! Объясняю тебе: 1. Шифт - это русский транскрипт названия клавиши Shift. С ее помощью меняется регистр...
у своего недоноска малолетнего спроси. похоже, он умнее папы.
что такое шифт? жёмга? в лом?
Дорогой Игорь ! Поздравляем Вас с этим знаменательным событием - 13 февраля - Днем Гандона - вашим днем! Если вы...
Так что у кого есть знакомые ГАНДОНЫ можете их поздравить 13 го февраля.
потому, если без кондома или по недомыслию вы их используете многократно - гениталии еще долго чесаться...
яковлев, если ты сам лезешь в такой замес, ты должен быть готов к тому, что и в отделении у них не будет...
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