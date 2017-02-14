Все муниципальные автобусы в Челнах будут оснащены видеорегистраторами

Все муниципальные автобусы в Челнах будут оснащены видеорегистраторами. Такое распоряжение дал мэр города после доклада главы ГИБДД о росте аварийности с участием общественного транспорта. За 2016 год в салонах автобусов получили травмы 20 человек, при этом, чаще всего это происходило при падении. Ранее Радий Кадиков уже неоднократно говорил о необходимости оборудования общественного транспорта регистраторами, которые бы фиксировали происходящее и на дороге, и в салоне. Наиль Магдеев поручил ООО «Электротранспорт» определить сроки и начать работу по монтажу оборудования.