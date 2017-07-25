Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России

Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики «Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников университетов».

В первой десятке учебные заведения Санкт-Петербурга и области, Москвы и области, Томского региона, Новосибирской, Воронежской, Тюменской, Саратовской и Омской областей, Хабаровского края и Татарстана.

Замыкают рейтинг вузы Ямало-Ненецкого и Чукотского АО. Выпускники школ этих областей чаще всего переезжают в другой регион для поступления в университет.

Татарстан также отнесли к первой группе регионов, куда выпускники приезжают и учиться, и впоследствии работать. Сюда также отнесли Санкт-Петербург, Москву и их области, а также и Свердловскую область.



