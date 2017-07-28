Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей

В ПАО «КАМАЗ» состоялось итоговое совещание, на котором были озвучены итоги деятельности компании за 6 месяцев текущего года. Выручка предприятия по итогам первого полугодия увеличилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигла 61,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба предприятия.
В период с января по июнь на российском рынке тяжелых грузовых автомобилей было реализовано 12 986 единиц автотехники «КАМАЗ», что на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля компании на этом рынке составляет 51%. Еще 2 117 автомобилей «КАМАЗ» поставлено на экспорт.
В планах на вторую половину года значится изготовление опытно-промышленную партию из 200 двигателей Р6. Итогом работы станут новые моторы, соответствующие экостандартам «Евро-5» и «Евро-6» и мощностью до 700 л. с., которыми будут оснащаться автомобили «КАМАЗ».
Также компания получила положительное заключение Госэкспертизы на проектную документацию нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков поколения К5. На 80% определены подрядные организации, которые займутся устройством инженерных сетей и систем. Закончить строительно-монтажные работы в зоне инженерной инфраструктуры планируется до конца 2017 года.
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