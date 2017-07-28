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27 июля в 15:43
У челнинцев будут в августе длительные выходные
У челнинцев будут в августе длительные выходные

В связи с Днем республики Татарстан и Курбан-байрам, последняя рабочая неделя месяца станет трехдневной.

27 июля в 14:26
В Челнах отпразднуют День коренных жителей
В Челнах отпразднуют День коренных жителей

Ожидается, что на встречу приедут бывшие челнинцы, которые сейчас живут в других городах России и странах СНГ.

27 июля в 13:43
Сотрудники «КАМАЗа» станцевали вальс на погрузчиках (ВИДЕО)
Сотрудники «КАМАЗа» станцевали вальс на погрузчиках (ВИДЕО)

На заводе прошел конкурс профомастерства среди самых опытных водителей.

27 июля в 13:36
В Челнах Росгвардия приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти Высоцкого
В Челнах Росгвардия приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти Высоцкого

Валентина Корсункова, сопровождавшая труппу «Театра на Таганке» во время гастролей в Челнах летом 1947 года, встретилась с поклонниками артиста.

27 июля в 12:38
Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей
Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей

В период с января по июнь на российском рынке тяжелых грузовых автомобилей было реализовано 12 986 единиц автотехники.

27 июля в 12:00
В Челнах создадут академию футбольных фанатов
В Челнах создадут академию футбольных фанатов

Проект ФК «КАМАЗ» будет направлен на дальнейшее развитие болельщицкого движения и культуры футбольных фанатов.

27 июля в 11:22
Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ
Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ

Набережночелнинский городской суд вынес решение о штрафе в 30 тысяч рублей и высылке и-за миссионерской деятельности.

27 июля в 10:16
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева

Металлическую скульптуру в виде герба города планируют сделать ко Дню республики.

27 июля в 09:35
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ

Создатели документальной работы обещают показать реальную жизнь “ночных бабочек”.

27 июля в 09:18
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ

По оценке экспертов, форвард «Ак Барса» точно получит контракт на миллион долларов.


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Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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ГлавнаяВечерка On-Line
в 12:38
Рубрика: Вечерка On-Line

Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей

Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей

В ПАО «КАМАЗ» состоялось итоговое совещание, на котором были озвучены итоги деятельности компании за 6 месяцев текущего года. Выручка предприятия по итогам первого полугодия увеличилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигла 61,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

В период с января по июнь на российском рынке тяжелых грузовых автомобилей было реализовано 12 986 единиц автотехники «КАМАЗ», что на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля компании на этом рынке составляет 51%. Еще 2 117 автомобилей «КАМАЗ» поставлено на экспорт.

В планах на вторую половину года значится изготовление опытно-промышленную партию из 200 двигателей Р6. Итогом работы станут новые моторы, соответствующие экостандартам «Евро-5» и «Евро-6» и мощностью до 700 л. с., которыми будут оснащаться автомобили «КАМАЗ».

Также компания получила положительное заключение Госэкспертизы на проектную документацию нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков поколения К5. На 80% определены подрядные организации, которые займутся устройством инженерных сетей и систем. Закончить строительно-монтажные работы в зоне инженерной инфраструктуры планируется до конца 2017 года.

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