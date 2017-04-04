Взрыв в метро Санкт-Петербурга совершил террорист-смертник

Взрыв в метро Санкт-Петербурга совершил смертник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что террорист-смертник, совершивший теракт, был связан с радикальными исламистами.

Найденные на месте происшествия фрагменты человека свидетельствуют о том, что взрыв совершил террорист-смертник. Об окончательной версии ЧП можно будет говорить лишь после экспертизы ДНК.

Источник также сообщил, что террорист пронес взрывчатку в подземку Санкт-Петербурга в рюкзаке.

По данным источника ТАСС, смертник находился в середине вагона, возле дверей. В центре вагона была найдена его рука с проводами, их отправили на экспертизу.