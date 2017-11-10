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Языковой вопрос в Татарстане скоро разрешится
Языковой вопрос в Татарстане скоро разрешится

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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска





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в 08:47
Рубрика: Вечерка On-Line

Языковой вопрос в Татарстане скоро разрешится

Языковой вопрос в Татарстане скоро разрешится

Об этом заявил министр образования и науки республики Энгель Фаттахов.

Министр сообщил, что 7 ноября встретился с федеральным министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, и она одобрила план Татарстана по формату изучения государственных языков в республике, сообщает kazanfirst.ru. 

Итак, Татарстан предложил:
1. Для начального и основного образования (1-9-й классы) - выбор родного языка в рамках предмета «родной язык», который будет преподаваться 2-3 часа в неделю. Причем, кроме русского и татарского, в качестве родного можно будет изучать чувашский, удмуртский, марийский, мордовский и другие языки. Вопрос только с кадрами. Кто будет преподавать?

2. В то же время в школьном расписании (1-9-й классы) появится еще один обязательный предмет - «татарский язык как государственный», который будет преподаваться в объеме двух часов в неделю.

3. В 10-11-х классах «татарский язык как государственный» будет изучаться только на добровольной основе - по заявлению родителей.

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Комментарии:

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09.11.2017 09:12

Все это наглая ложь, никто ни с кем не договаривается - сказано только добровольно и не надо выкручивать закон и конституцию под себя.......прекратите истерику никто не трогает язык, но и не надо навязывать силой !

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09.11.2017 10:41

А родители, которые прогнулись и подписали под давлением согласие на татарский, в курсе, что их дети будут и учить татарский так же, как учили раньше, каждый день (3+2+литература), и будут сдавать потом экзамен по татарскому тоже?

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09.11.2017 11:59

обьясните мне не грамотному? Как татарский язык может быть государственным.

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09.11.2017 12:56

Короче, дело было так. Горбачев захотел, чтобы его называли Горби, поэтому он продал Родину. Его за это отблагодарили тем, что позволили отметить юбилей в самой Великобритании. Ельцин хотел принимать внутрь лучшие алкогольные напитки мира, поэтому он продал Родину. В благодарность ему после его смерти поставили памятник и построили ельцин-центр. Пока эти мужики жили в своё удовольствие, нашу Родину дербанили наши внешние и внутренние враги. Тащили всё, что могли. Конечно, надо было замаскировать свои преступления каким-то образом. Поэтому придумали “приватизацию”, “ваучер”, “конституцию Татарстана”, “государственный язык Татарстана”, под шумок родили другие конституции и государственные языки. Но Путин оказался не собутыльником своих предшественников. Он решил исправить всё, что ещё можно исправить. Но пошёл он на это дело не революционным, а эволюционным путём.  Рейтинг одобрения работы Владимира Путина на посту президента РФ составил 83 процента от числа опрошенных россиян. На всей территории России восстанавливается единое образовательное поле. У всех российских детей должны быть одинаковые условия для получения полноценного образования. А не так, как в Татарстане.

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09.11.2017 13:00

Речь Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова

В самом деле, большой путь прошли. Много изменений, много эмоций, много ошибок, много высказываний в адрес друг друга. И, конечно, это не улучшает ту ситуацию, которая есть.
Тем не менее, тем не менее, мы подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и закона республики. Он согласован предварительно со специалистами Министерства образования Российской Федерации. Этот документ внесён. Неоднократно мы эту тему обсуждаем. Вчера вот наш министр встретился с Ольгой Юрьевной. Подтверждение есть.
Значит, учебная четверть начата. Мы заверяем, что нами принято решение, что ни один преподаватель не будет уволен. Мы предпримем все необходимые меры для достаточного количества преподавателей русского языка. Для этого у нас резервы есть, тоже наработанный план  есть. И в то же время ни один учитель татарского языка в период вот учебного года не будет уволен. Мы отработаем, уже есть у нас дорожная карта, персонально по каждой школе. Значит, или переподготовка, или какие-то другие вопросы. Поэтому люди должны быть спокойны. В школах должно быть спокойствие. Значит, никаких противоправных, противозаконных шагов с нашей стороны не будет.
Мы ждём федерального стандарта нового, где государственный язык республики будет преподаваться два часа в неделю. И я уверен, что эту работу мы доведём.
Я так же с Администрацией вёл переговоры по этому вопросу. Понимание тоже есть. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы эту как бы тему должны разрулить.
В то же время я хочу обратиться в адрес, Ильдус Саидович, вас, прокурора республики. Много эмоций как с той, так и с этой стороны, и татары, и русские. Вот их национальные чувства вот не надо трогать. Данный вопрос он найдёт решение. И любые вот эти высказывания они имеют тяжёлые последствия. Поэтому, кто бы ни был, если это не соответствует той ситуации, которая есть у нас, вы должны тоже на эти вещи очень оперативно реагировать.
В целом, я думаю, что у нас понимание есть и вот с комитетом государственного совета, значит, и с Министерством образования Российской Федерации, Администрацией.
Я уверен, что в ближайшее время мы должны эту тему завершить, чтобы дальше уже в созидательном плане работать.
Я очень согласен с Энгель Навапычем. Это наша недоработка по методике преподавания, в том числе и татарского языка. Как мы видим, сегодня у нас очень большие пробелы по учебной программе русского языка.
Все эти вопросы они будут в ближайшее время наработаны, согласованы.
И то же самое, значит, я считаю,  что к системе образования республики никаких вопросов быть не должно. Мы должны чётко соответствовать Конституции Российской Федерации, республики, законам и нормативным актам, которые издаёт Министерство образования Российской Федерации.
Но вот этот путь надо пройти.
Монда аттада, тәртәдәдә бар. (В этом виноваты и лошадь, и оглобли.) Если искать где-то виновного, то, что не было в федеральном стандарте “государственный язык республики”, оно породило вот такие шаги, когда в счёт родного языка нагрузка для учеников.
Все эти вопросы сегодня сбалансированы. Я, это могут подтвердить и специалисты, я думаю, и прокуратура подтвердит, что все эти стандарты соответствуют требованиям.
Поэтому, уважаемые депутаты, сегодня я бы не хотел ещё раз обсуждать важность и серьёзность этой задачи.
Мы всё это понимаем.
Значит, давайте, пусть наши коллеги отработают всю эту процедуру с Министерством образования Российской Федерации. После этого мы в окончательной форме доложим парламенту о проделанной работе.

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09.11.2017 13:14

формат терпимый, но про экзамены ничего не сказано. егэ по татарскому надо отменить и не пугать страшилками учеников, которые не осилили татарский

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09.11.2017 15:28

Если татарский до 9 класса, то о каком ЕГЭ можно говорить?

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.
09.11.2017 20:49

После 9-го класса сдавали ЕРЭ-единый республиканский экзамен.

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09.11.2017 18:57

Игорю. Объясняю, как татарский язык может быть государственным. Открываете в интернете статью 68 Конституции Российской Федерации, где часть 2 указывает: ” Республики вправе устанавливать свои государственные языки.”

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09.11.2017 21:05

Татарский язык не может быть государственным кк и мордовский и чувашский и башкирский и т. д и т.п. если все субьекты федерации обьявят свой язык государственным то что будет? Наши дети должны будут учить каждый язык.Идиотизм.

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09.11.2017 23:43

Вправе, но не обязаны!

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.
09.11.2017 22:35

Игорю. Нельзя основной закон - Конституцию России называть идиотизмом.

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09.11.2017 23:41

Игорь назвал идиотизмом не Конституцию РФ, а некоторые перегибы. В России живут люди более чем 190 национальностей. Они же не могут учить по 190 языков из чувства уважения друг к другу.

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