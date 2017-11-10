Языковой вопрос в Татарстане скоро разрешится

Об этом заявил министр образования и науки республики Энгель Фаттахов.

Министр сообщил, что 7 ноября встретился с федеральным министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, и она одобрила план Татарстана по формату изучения государственных языков в республике, сообщает kazanfirst.ru.

Итак, Татарстан предложил:

1. Для начального и основного образования (1-9-й классы) - выбор родного языка в рамках предмета «родной язык», который будет преподаваться 2-3 часа в неделю. Причем, кроме русского и татарского, в качестве родного можно будет изучать чувашский, удмуртский, марийский, мордовский и другие языки. Вопрос только с кадрами. Кто будет преподавать?

2. В то же время в школьном расписании (1-9-й классы) появится еще один обязательный предмет - «татарский язык как государственный», который будет преподаваться в объеме двух часов в неделю.

3. В 10-11-х классах «татарский язык как государственный» будет изучаться только на добровольной основе - по заявлению родителей.