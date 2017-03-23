Юлия Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении-2018»

Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении» в 2018 году, если не попадет на нынешний песенный конкурс.

«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в „Евровидении“, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», — сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала.

Сегодня стало известно, что СБУ запретила на три года въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве.