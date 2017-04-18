Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию

С 12 апреля по 14 апреля в Москве в рамках Московского Международного Салона Образования состоялся ежегодный Всероссийский робототехнический фестиваль-марафон «ДЕТалька», в котором приняло участие около 400 участников из России (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Владивосток и др.) и Казахстана.
Набережные Челны представляла команда из 12 человек.
Творческий проект в исполнении Тамерлана Ахметсалихова и Назара Доронкина "Робот-кондитер "Тутти Фрутти" занял 1 место и был признан лучшим среди 115 проектов со всей России в младшей возрастной группе.
Серебряными призерами стала команда волейболистов в турнире по робо волейболу в составе Асмана Тухфатуллина и Дамира Сабирова.
В старшей возрастной группе творческий проект «Суши робот» завоевал 3 место среди представленных на конкурс проектов со всей России в исполнении Асмана Тухфатуллина, Дамира Сабирова и Рустема Ахунова.
Благодаря успешному выступлению на всероссийском уровне команда получила право представлять Россию и Татарстан на международных соревнованиях по робототехнике в Малайзии в августе этого года.
Комментарии посетителей
Например, красивые имена при переводе на русский язык пишут как Резина, Зухра, Зубаржэт, Булэк, Иркэ,Зирак,...
Обратила внимание, что и на русском, и на татарском языках ФИО написаны без изменений. А в школе, на тетрадках...
1. Многие состоятельные мужчины успевают развестись не по одному-два раза, и каждый раз женятся на более...
И много таких бизнесменов со стареющими женами? И многие из них захотят заменить свою жену глупой...
Дружинников должно быть видно по повязке дружинников. Если повязок не видно, то значит, дружинников на...
Детей не проведешь! Они сейчас большую часть времени проводят в Интернете, читают, кто какие декларации о...
И чем раньше учащийся познакомится с реалями производства и его процесса, тем ОСОЗНАННЕЕ точнее и тверже...
Такое мероприятие просто необходимо внести в обязательном порядке в программу по профориентации и не...
“Кухня”,то есть ваши сделки на биржу не выводятся.Ваши пройгрыши это их маржа.
Лучше бы примерные меню питания расписали. Это было бы лучший совет. А считать белки, жиры и углеводы сложная...
Совет, может, и хороший и правильный, только вот я не знаю, где эти белки, жиры и углеводы продают. Я в...
Может для начала власти начнут платить правильную пенсию и только потом уже будут учить стариков, как им...
О каком оборудовании идёт речь? Специалисты установили... Эти специалисты - сотрудники коммерческих...
А органы соцопеки затем и созданы, чтобы помогать. И они этим и занимаются. Но всегда ли можно помочь...
Хотел спросить - и сколько за рекламу заплатили. Но увидел, что так и написано - На правах рекламы.
В детдомах детям хуже, чем в семьях, там невыносимые условия. Нужно помогать проблемным семьям, а не...
Бред пишите, у вас бы ребенка забрали, по другому бы взвыли. Небось сам алиментщик, вот и не нужно дети, а...
задолбали эти тетки, сующие свой нос куда не надо. Следи за своими детьми, их воспитывай, нет нужно свои пять...
Так и мы 3 года его с хорошей стороны знали, пока он нас обирать не начал, вести стройку 2 очереди за счёт денег...
я Чулакова знаю только с хорошей стороны, знаю он строительство церкви спонсировал православной даже в...