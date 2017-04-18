Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию

С 12 апреля по 14 апреля в Москве в рамках Московского Международного Салона Образования состоялся ежегодный Всероссийский робототехнический фестиваль-марафон «ДЕТалька», в котором приняло участие около 400 участников из России (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Владивосток и др.) и Казахстана.

Набережные Челны представляла команда из 12 человек.

Творческий проект в исполнении Тамерлана Ахметсалихова и Назара Доронкина "Робот-кондитер "Тутти Фрутти" занял 1 место и был признан лучшим среди 115 проектов со всей России в младшей возрастной группе.

Серебряными призерами стала команда волейболистов в турнире по робо волейболу в составе Асмана Тухфатуллина и Дамира Сабирова.

В старшей возрастной группе творческий проект «Суши робот» завоевал 3 место среди представленных на конкурс проектов со всей России в исполнении Асмана Тухфатуллина, Дамира Сабирова и Рустема Ахунова.

Благодаря успешному выступлению на всероссийском уровне команда получила право представлять Россию и Татарстан на международных соревнованиях по робототехнике в Малайзии в августе этого года.