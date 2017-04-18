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18 апреля в 17:04
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию

Челнинцы будут защищать честь России и Татарстана на международных соревнованиях.

18 апреля в 13:39
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов

В Казани прошел очередной Съезд духовных лидеров Татарстана, на котором ещё на четыре года продлили полномочия главе республиканской умы.

18 апреля в 13:08
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками

Указом президента РТ этот год был объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
18 апреля в 10:01
В Татарстане нашли тело мужчины без головы
В Татарстане нашли тело мужчины без головы

Возле поселка Мирный прохожие нашли обезглавленное тело человека. Как сообщает СУ СКР по Республике Татарстан, голова погибшего находилась рядом. Эксперты полагают, что ее от тела отделили животные.
18 апреля в 08:22
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя

Супруги поругались, и дочка пожаловалась на мужа отцу. Пенсионер  схватил гранату и пошел в дом к зятю. Он бросил ее в помещение, но молодой человек успел выскочить за дверь.

18 апреля в 08:12
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели

Компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке. В какой-то момент лодку захлестнуло волной, и она перевернулась.

18 апреля в 08:06
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию

В Москве, в 50 метровом  плавательном бассейне  спортивного комплекса «Олимпийский», прошел Чемпионат России по плаванию.

17 апреля в 14:38
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь

Животное несколько сотен метров тащило за собой ребенка, выпавшего из седла.

17 апреля в 14:13
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити

На часть стены со стороны улицы Батурина злоумышленники нанесли символику высотой в метр.

17 апреля в 13:41
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства

Это бывший директор Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Айрат Сагдеев.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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19 апреля 2017г. 07:34

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в 17:04
Рубрика: Вечерка On-Line

Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию

Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию

С 12 апреля по 14 апреля в Москве в рамках Московского Международного Салона Образования состоялся ежегодный Всероссийский робототехнический фестиваль-марафон «ДЕТалька», в котором приняло участие около 400 участников из России (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Владивосток и др.) и Казахстана.

Набережные Челны представляла команда из 12 человек.

Творческий проект в исполнении Тамерлана Ахметсалихова и Назара Доронкина "Робот-кондитер "Тутти Фрутти" занял 1 место и был признан лучшим среди 115 проектов со всей России в младшей возрастной группе.

Серебряными призерами стала команда волейболистов в турнире по робо волейболу в составе Асмана Тухфатуллина и Дамира Сабирова.

В старшей возрастной группе творческий проект «Суши робот» завоевал 3 место среди представленных на конкурс проектов со всей России в исполнении Асмана Тухфатуллина, Дамира Сабирова и Рустема Ахунова.

Благодаря успешному выступлению на всероссийском уровне команда получила право представлять Россию и Татарстан на международных соревнованиях по робототехнике в Малайзии в августе этого года.

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