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Сегодня в новостях:
13 марта в 16:50
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Челнах
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Челнах

При ремонте полуприцепа цистерны 59-летним электрогазосварщиком произошел взрыв.

13 марта в 15:48
Коммунальщики в Челнах начали публиковать предупреждения о мошенниках на квитанциях
Коммунальщики в Челнах начали публиковать предупреждения о мошенниках на квитанциях

Стражи порядка предупреждают о мошенниках, которые представляются социальными работниками, представителями нетрадиционной медицины, якобы, «снимающими порчу».

13 марта в 15:03
В Челнах пройдет всероссийский турнир по Армейскому рукопашному бою
В Челнах пройдет всероссийский турнир по Армейскому рукопашному бою

Победитель соревнования получит звание “Мастер спорта России”.

13 марта в 13:08
Организатор “штурма” Кабмина Татарстана оштрафован на 10 000 рублей
Организатор “штурма” Кабмина Татарстана оштрафован на 10 000 рублей

Они признан виновным за «организацию не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах».

13 марта в 12:22
Верховный суд Татарстана рассмотрит жалобу главы ТФБ на арест
Верховный суд Татарстана рассмотрит жалобу главы ТФБ на арест

Напомним, ранее Роберт Мусин заявил о своей невиновности и готовности сотрудничать со следствием.

13 марта в 12:01
Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам
Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам

Введен лимит в 50 тысяч рублей (830 долларов). Ранее в соцсетях распространялась информация о проблемах в банке.

13 марта в 11:55
Юный челнинец обошел детей из Татарстана в телевизионном фестивале
Юный челнинец обошел детей из Татарстана в телевизионном фестивале

5-летний Давид Андреев впервые участвовал в Открытом республиканском телевизионном молодежном фестивале эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык – 2017».

13 марта в 10:23
В сети появилось видео жестокого избиения мужчины в Татарстане (ВИДЕО)

После многочисленных ударов ногами по голове, потерпевший скончался, подозреваемые задержаны

13 марта в 10:03
Полиция разыскивает челнинца, которому грозит до двух лет лишения свободы
Полиция разыскивает челнинца, которому грозит до двух лет лишения свободы

29-летний мужчина – житель новой части города Набережные Челны подозревается в совершении кражи.

13 марта в 09:31
В России придумали способ привлечения граждан к накоплению пенсий
В России придумали способ привлечения граждан к накоплению пенсий

В момент запуска системы, с 2019 года, всем работникам будет предложено через работодателей выбрать НПФ, заключив с ним договор, и ставку взноса — от 0 до 6% от зарплаты.
 


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Правдомер
Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
Правда

Индекс правды: 26%
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Новости

Выпуск №9 от 09 марта, 2017г.
14 марта 2017г. 02:48

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В сети появилось видео жестокого избиения мужчины в Татарстане (ВИДЕО)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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в 11:55
Рубрика: Вечерка On-Line

Юный челнинец обошел детей из Татарстана в телевизионном фестивале

Юный челнинец обошел детей из Татарстана в телевизионном фестивале

5-летний Давид Андреев впервые участвовал в Открытом республиканском телевизионном молодежном фестивале эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык – 2017» и сразу покорил сердца жюри и зрителей.

В финале фестиваля приняли участие талантливые дети из разных городов Татарстана. Однако самой высокой награды был удостоен Давид. Он стал Лауреатом 1 степени в номинации «Конферанс – соло», младшая группа.

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