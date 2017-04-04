За неделю в Челнах было зарегистрировано 97 преступлений

За минувшую неделю в Набережных Челнах зарегистрировано 97 преступлений, из них раскрыто 57, что составляет 58,8 процента раскрываемости. Об этом сообщает пресс-служба челнинского гарнизона полиции.

Так, раскрыты два убийства и шесть грабежей; по одному случаю причинения тяжкого вреда здоровью, хулиганству и угону. Также раскрыты 14 краж из 44 совершенных и 9 фактов мошенничества. Зарегистрировано 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

За семь минувших дней составлено 2537 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения: наказаны 2401 водитель и 136 пешеходов. Один нетрезвый водитель из 12 выявленных арестован. Всего за неделю зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек получили травмы различной тяжести.

Привлечены к административной ответственности 630 человек. Из них 46 мелких хулигана и 123 челнинца, которые находились в общественных местах в нетрезвом состоянии или распивали там же спиртные напитки. Тридцать два человека задержаны за пребывание в наркотическом опьянении.