За неделю в Челнах было зарегистрировано 97 преступлений

За минувшую неделю в Набережных Челнах зарегистрировано 97 преступлений, из них раскрыто 57, что составляет 58,8 процента раскрываемости. Об этом сообщает пресс-служба челнинского гарнизона полиции.
Так, раскрыты два убийства и шесть грабежей; по одному случаю причинения тяжкого вреда здоровью, хулиганству и угону. Также раскрыты 14 краж из 44 совершенных и 9 фактов мошенничества. Зарегистрировано 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
За семь минувших дней составлено 2537 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения: наказаны 2401 водитель и 136 пешеходов. Один нетрезвый водитель из 12 выявленных арестован. Всего за неделю зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек получили травмы различной тяжести.
Привлечены к административной ответственности 630 человек. Из них 46 мелких хулигана и 123 челнинца, которые находились в общественных местах в нетрезвом состоянии или распивали там же спиртные напитки. Тридцать два человека задержаны за пребывание в наркотическом опьянении.
Комментарии посетителей
Ну конечно, теперь воспитатель во всем виноват-не уследила за 25 детьми, которым в школу скоро. А чем эти...
Да откуда он может знать? Розалия и Ринат сами-то об этом узнали только неделю назад, когда вся эта шумиха...
Жулик ушёл, но не совсем
Подтверждаю, Розалия Маликовна Магдеева двоюрдная сестра Рината Абдуллина. Может Магдеев просто не вкурсе?
извиняюсь. Некоторые реально живут в каких то иллюзиях. реальность давно пропала! смотрят телик и верят...
по твоему комменту понятно, что ты путинист заядлый, живешь в дерьме, еще радуется) согласен тем, что пора...
Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...