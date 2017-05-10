За неделю в Челнах зарегистрирован 61 укус клещами

За прошедшую неделю в Набережных Челнах зарегистрирован 61 укус клещами, сообщает местное отделение Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства напоминают о необходимости соблюдения меры личной профилактики.

Собираясь в лес, необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность заползания клещей под одежду. Нельзя во время отдыха садиться и ложиться на траву. Для отдыха следует выбирать места со скудной растительностью, хорошо освещенные солнцем.

Исключительно, важное значение, имеют само и взаимоосмотры. Они проводятся в целях обнаружения клеща на поверхности одежды, а также на открытых частях тела через каждые 1-2 часа нахождения в лесу, не снимая одежды. При возвращении из леса проводится тщательный осмотр тела и одежды. Излюбленные для присасывания клеща места за ушами, в подмышечной и паховой области, нижняя часть живота.

Для индивидуальной защиты людей от клещей можно использовать и специальные отпугивающие средства - репелленты.

Кроме того, все покусанные клещами должны обратиться в медицинские учреждения для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья.