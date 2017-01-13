За первый день выплат вкладчики «ИнтехБанка» получили 4,6 млрд рублей

Выплаты начались накануне, 12 января и производятся через «Сбербанк», ВТБ 24 и «АК БАРС». Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.



В первый же день выплат 8,3 тыс. вкладчиков банка было выплачено 4,6 млрд рублей или 35,3% страховой ответственности Агентства.

Кстати, получить необходимую информацию о порядке выплаты страхового возмещения вкладчики могут по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05) и на сайте Агентства.