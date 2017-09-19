За последние 20 лет количество операций на открытом сердце в Татарстане увеличилось в десятки раз

Об этом рассказал известный кардиохирург, руководитель отделения сердечно-сосудистой хирургии и ангиологии Кардиологического научного центра РАН, академик Российской академии наук, почетный член Академии наук РТ Ренат Акчурин.
В Казани он провел открытую лекцию для медиков и студентов Татарстана, на которой рассказал о современных проблемах в области кардиологии, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РТ.
– Если в СССР проводилось 10 тысяч операций в год, то в 2016 году было сделано порядка 65-70 тысяч операций. Теперь, чтобы сделать операцию пациенту не нужно искать столицу, ее делают в больших городах России, – отметил он.
По мнению известного кардиохирурга, по результатам операций и лечения групп пациентов отечественная кардиология находится на том же уровне, что и кардиология в Европе.
– Если мы думаем о том, что мы должны выполнить, скажем, минимальную квоту операций на открытом сердце в России в целом 160 тысяч в год, то мы делаем порядка 70 тысяч. То есть у нас есть сторона роста, которая требует финансирования. Если оно будет, то будет и рост, – сообщил журналистам Акчурин.
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