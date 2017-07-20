За три года в Татарстане отремонтируют 820 детсадов

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20 июля в 17:28
Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест
Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест

Ему предъявляют обвинение в превышении, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в вымогательстве.

20 июля в 16:39
В Татарстане на допвыборах подсчет голосов будет делаться с помощью QR-кодов.
В Татарстане на допвыборах подсчет голосов будет делаться с помощью QR-кодов.

Метод применят при составлении протоколов участковыми избирательными комиссиями по итогам выборов, которые пройдут 10 сентября.

20 июля в 16:05
Хабенский отказался от руководства своей студии в Татарстане
Хабенский отказался от руководства своей студии в Татарстане

Казанская художественная школа намерена продолжить работу в прежнем режиме.

20 июля в 14:41
Улицу Промышленную в Челнах отремонтируют до конца лета
Улицу Промышленную в Челнах отремонтируют до конца лета

Участок от Ризовского кольца имеет протяженность 6,4 км в каждую сторону.

20 июля в 10:52
ГИБДД Челнов начала проверку автобусов и маршруток
ГИБДД Челнов начала проверку автобусов и маршруток

Сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние транспорта и наличие необходимых документов. Как оказалось, некоторые водители выходят на линию с нарушениями требований безопасности.

20 июля в 09:41
В Набережных Челнах женщина утонула на глазах у брата
В Набережных Челнах женщина утонула на глазах у брата

Трагедия произошла рядом с лодочной станцией «Маяк». По предварительным данным, после застолья женщина пошла купаться и в какой-то момент пошла ко дну.

20 июля в 09:17
В Челнах в поселке ЗЯБ сегодня перекроют движение транспорта
В Челнах в поселке ЗЯБ сегодня перекроют движение транспорта

В поселке ЗЯБ на улице Комарова, от улицы Х. Такташа до улицы Жукова, с 14:00 до 22:00 будет полностью перекрыто движение в обоих направлениях в связи с проведением дорожных работ.

20 июля в 09:07
Россия попала в число худших стран для пенсионеров
Россия попала в число худших стран для пенсионеров

Россия заняла 40-ю позицию из 43 возможных. Самое последнее место теперь занимает Индия. Чуть выше расположились Греция (42 место) и Бразилия (41 место).
20 июля в 08:37
Присоединение Крыма к России включат в школьную программу
Присоединение Крыма к России включат в школьную программу

Минобрнауки РФ готовит пилотный проект по проведению в школах уроков современной истории России.

20 июля в 08:37
За три года в Татарстане отремонтируют 820 детсадов
За три года в Татарстане отремонтируют 820 детсадов

В текущем году в программу капремонта включено 146 образовательных организаций, в том числе 110 детсадов. На ремонт дошкольных учреждений направлено 1620 млн рублей.


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Правдомер
Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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20 июля 2017г. 23:15

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в 08:37
Рубрика: Вечерка On-Line

За три года в Татарстане отремонтируют 820 детсадов

За три года в Татарстане отремонтируют 820 детсадов

В Татарстане до 2020 года планируют отремонтировать 820 детских садов. Об этом сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

- В текущем году в программу капитального ремонта включено 146 образовательных организаций, в том числе 110 детсадов. На ремонт дошкольных учреждений направлено 1620 млн рублей, - отметил управляющий делами министерства образования и науки РТ Айрат Харисов.
Кстати, на 2012-2016 годы на капитальный ремонт детских садов и школ Татарстана было выделено 12,4 млрд рублей и отремонтировано 730 объектов.

Татарстан также принимает участие в федеральной программе по ремонту спортзалов в сельских школах. На реализацию этой программы выделено 146 млн рублей. - В текущем году планируется отремонтировать 14 спортзалов в сельских школах, - добавил Харисов.

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