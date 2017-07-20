За три года в Татарстане отремонтируют 820 детсадов

В Татарстане до 2020 года планируют отремонтировать 820 детских садов. Об этом сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

- В текущем году в программу капитального ремонта включено 146 образовательных организаций, в том числе 110 детсадов. На ремонт дошкольных учреждений направлено 1620 млн рублей, - отметил управляющий делами министерства образования и науки РТ Айрат Харисов.

Кстати, на 2012-2016 годы на капитальный ремонт детских садов и школ Татарстана было выделено 12,4 млрд рублей и отремонтировано 730 объектов.

Татарстан также принимает участие в федеральной программе по ремонту спортзалов в сельских школах. На реализацию этой программы выделено 146 млн рублей. - В текущем году планируется отремонтировать 14 спортзалов в сельских школах, - добавил Харисов.