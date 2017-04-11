За три месяца в Челнах произошло 122 ДТП с пострадавшими

В мэрии города прошло очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

- В этом году на ремонт дорог в Челнах заложено 1 миллиард 625 миллионов рублей. Это проспект Московский, улицы Нариманова, Промышленная, Раскольникова, будем расширять Орловское кольцо, чтобы по газону перестали водители объезжать пробки, ямочный ремонт проведем. Объем работ предстоит выполнить большой, - отметил руководитель исполкома Ринат Абдуллин. Ямочным ремонтом уже охвачено более 2 тысяч кв.м. дорог, к 1 мая работы завершатся, сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщил начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Набережные Челны Радий Кадиков, за первый квартал 2017 года на территории Набережных Челнов произошло 122 ДТП с пострадавшими. По сравнению прошлым годом количество происшествий снизилось на 13%. Основные причины ДТП - нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, превышение скоростного режима, неудовлетворительные дорожные условия.