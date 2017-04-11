За три месяца в Челнах произошло 122 ДТП с пострадавшими

В мэрии города прошло очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.
- В этом году на ремонт дорог в Челнах заложено 1 миллиард 625 миллионов рублей. Это проспект Московский, улицы Нариманова, Промышленная, Раскольникова, будем расширять Орловское кольцо, чтобы по газону перестали водители объезжать пробки, ямочный ремонт проведем. Объем работ предстоит выполнить большой, - отметил руководитель исполкома Ринат Абдуллин. Ямочным ремонтом уже охвачено более 2 тысяч кв.м. дорог, к 1 мая работы завершатся, сообщает пресс-служба мэрии.
Как сообщил начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Набережные Челны Радий Кадиков, за первый квартал 2017 года на территории Набережных Челнов произошло 122 ДТП с пострадавшими. По сравнению прошлым годом количество происшествий снизилось на 13%. Основные причины ДТП - нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, превышение скоростного режима, неудовлетворительные дорожные условия.
Комментарии посетителей
Если бы ПЕРЕД покупкой менеджеры предупредили, то никогда не купили бы здесь дом... И не продашь ведь...
Ну, челнинские оперативники фсб, которые слили этот документ, в Америке не бывали, а то бы знали, что там...
Так этот европоселок изначально строился для эти целей. Хозяин ”одного из отелей города” самый главный...
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http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5
Обалдеть как звучит. Заместитель председателя исполкома “В СИЛУ МАЛООПЫТНОСТИ” не знает как работать с...
Допустим , что так. Но где ссылка на источник? “этом сообщает РБК”. Где ссылка на само сообщение РБК? Откуда...
Весь “изюм” в одном материале! Умеете.
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Не удивило)
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Отныне будут задерживать дажее...за переход жд путей за вокзалом. Даже тех же дачников будут ловить, кто через...
Думаю, что не только Магдеев с Абдуллиным из татарстанскоих чиновников являются...
Вот тут почитайте . Судя по всему эти люди уже не поменяются http://yakovlev-r116.livejournal.com/6345.html