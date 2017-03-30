Задержан челнинец, похищавший деньги из раздевалки в фитнес-клубе

В своем заявлении 24-летний потерпевший пояснил – в одно из посещений занятий у него пропали 5 000 рублей. Мужчина сообщил, что деньги оставил в раздевалке, в своем шкафчике, который запер на ключ, сообщает Эфир-24.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, провели осмотр и опросили возможных свидетелей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался работник спортивного заведения. 36-летний мужчина сознался в содеянном, а также еще в двух подобных преступлениях. По его словам, он совершал кражи, подбирая ключи к шкафчикам посетителей, а похищенные деньги тратил на свои нужды. В то же время причиненный троим потерпевшим ущерб челнинец уже возместил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 1 УК РФ («Кража»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы соком до 2 лет, сообщает Управление МВД России по Н.Челнам.