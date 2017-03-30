Задержан челнинец, похищавший деньги из раздевалки в фитнес-клубе

В своем заявлении 24-летний потерпевший пояснил – в одно из посещений занятий у него пропали 5 000 рублей. Мужчина сообщил, что деньги оставил в раздевалке, в своем шкафчике, который запер на ключ, сообщает Эфир-24.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, провели осмотр и опросили возможных свидетелей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался работник спортивного заведения. 36-летний мужчина сознался в содеянном, а также еще в двух подобных преступлениях. По его словам, он совершал кражи, подбирая ключи к шкафчикам посетителей, а похищенные деньги тратил на свои нужды. В то же время причиненный троим потерпевшим ущерб челнинец уже возместил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 1 УК РФ («Кража»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы соком до 2 лет, сообщает Управление МВД России по Н.Челнам.
Комментарии посетителей
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
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вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
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типичная путинская бестолочь, других критикуете, сами ничего не делаете !!!я не сторонник Навального, народ...
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