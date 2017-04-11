Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки

Полиция Челнов задержала мужчину, который напал с ножом на водителя маршрутного автобуса, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам.

Днем 6 апреля на остановке «51-й комплекс» в Челнах 58-летний водитель маршрутного такси был тяжело ранен ножом в живот неизвестным. По составленному портрету нападавшего искали сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и сотрудники патрульно-постовой. Мужчина жил недалеко от того места, где напал на водителя, и поэтому сотрудник полиции нашли его быстро. Им оказался 41-летний житель 50-го комплекса.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы.