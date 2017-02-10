Задержан зампредседателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков

По делу о хищении денег в «ТФБ Финанс» задержан заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков, пишет "Бизнес Онлайн" со ссылкой на пресс-службу МВД по РТ.
Вчера решением суда Советского района Казани был заключен под стражу до 2 апреля директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин.
Ранее также были задержаны начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев и Илнар Абдулманов, совмещающий две должности — начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководителя отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс».
Напомним, что 6 февраля в офисе «ТФБ Финанс» произвели обыск. Изъято большое количество документов, изучением которых сейчас занимаются следователи.
Пока что в деле порядка сотни потерпевших, которые заявили об ущербе на сумму более 90 млн. рублей. Всего же, по неофициальным данным, у компании более 2 тыс. клиентов, которые вложили порядка 4 млрд. рублей.
Комментарии посетителей
какую бы хрень не писали про нашего мэра магдеева н г к нему не прилипнет потому что он человек которого...
херня какаято
Эх, люди, люди ... Вальшин дает вам всем простить его и проявить великодушие. Давно ли вы дарили радость...
Так и НАХ-хаус в свою деревню обратно любоваться голыми мужскими задницами. Что вы в городе то делаете ? PS:...
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Рустам Минеханов сделал хадж ..умру..Так сделай так.
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закатилась наверно
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Халяльной. PS: Че это сразу - кошерной ? Причем здесь кашрут ?
Мимо :)))))) Не тратьте на меня какашки, у вас ничего не выйдет.
Простите, вы гомосексуалист ? Которому нравится , когда его закидывают какашками ? Смелое признание,...