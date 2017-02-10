Задержан зампредседателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков

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09 февраля в 15:19
В Челнах из-за нарушений могут закрыть частный детский сад “Ягодка”
В Челнах из-за нарушений могут закрыть частный детский сад “Ягодка”

Проверяющим руководство детского сада не смогло предоставить документы о происхождении продуктов питания и сертификаты соответствия, законность перепланировки квартиры также вызвала сомнения.

09 февраля в 12:37
Российские туроператоры из-за кризиса перестали продавать горящие туры
Российские туроператоры из-за кризиса перестали продавать горящие туры

Стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30−40 процентов выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот.

09 февраля в 12:22
Челны впервые возглавили рейтинг Минздрава Татарстана
Челны впервые возглавили рейтинг Минздрава Татарстана

Второе место досталось Тукаевскому району, третье – Нижнекамску.  Оценка проводилась по 40 показателям: демография, экономическая эффективность и деятельность медицинских учреждений.
09 февраля в 11:53
Челнинцев приглашают на проектные семинары
Челнинцев приглашают на проектные семинары

Во время встречи чиновников, архитекторов и населения будут обсуждать вопросы о дальнейшем благоустройстве города.

09 февраля в 10:57
“Лыжню Татарстана” отменили из-за морозов
“Лыжню Татарстана” отменили из-за морозов

По новым планам массовое спортивное мероприятие пройдет в Челнах 18 февраля.

09 февраля в 10:06
Госдума приняла поправки о штрафах за плохие дороги
Госдума приняла поправки о штрафах за плохие дороги

Напомним, что согласно статистике ГИБДД, 70%  ДТП в Челнах происходят по причине некачественного дорожного покрытия.

09 февраля в 10:04
Гигантское изображение Владимира Путина в тюбетейке появилось в центре Казани (ВИДЕО)
Гигантское изображение Владимира Путина в тюбетейке появилось в центре Казани (ВИДЕО)

При этом использовано фото российского президента 2000 года, когда он участвовал в казанском Сабантуе. Изображение дополняет слоган «Даже не думай уходить».

09 февраля в 09:51
Бегишево признан лучшим аэропортом России
Бегишево признан лучшим аэропортом России

Отметим, что это звание в номинации «Лучший аэропорт России» с пассажиропотоком до 1 млн человек аэропорту присуждается второй год подряд.

09 февраля в 09:22
Минпромторг назвал продукты, которые малоимущие смогут купить по продкартам
Минпромторг назвал продукты, которые малоимущие смогут купить по продкартам

Как и предполагалось, алкоголь и табак россияне по ним приобрести не смогут, так же как и другие «вредные» продукты.

09 февраля в 09:12
В КДМЦ Челнов работает контакт-центр для вызова педиатра на дом
В КДМЦ Челнов работает контакт-центр для вызова педиатра на дом

Челнинцы теперь звонят в Казань, чтобы вызвать врача ребенку. Обязанности регистраторов переданы специальной службе, которая находится в столице Татарстана.


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Правдомер
Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

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Новости

Выпуск 5 от 09 февраля, 2017г.
10 февраля 2017г. 06:17

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Это Карина Фазылзянова
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Видео:
Гигантское изображение Владимира Путина в тюбетейке появилось в центре Казани (ВИДЕО)
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Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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в 08:19
Рубрика: Вечерка On-Line

Задержан зампредседателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков

Задержан зампредседателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков

По делу о хищении денег в «ТФБ Финанс» задержан заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков, пишет "Бизнес Онлайн" со ссылкой на пресс-службу МВД по РТ.

Вчера решением суда Советского района Казани был заключен под стражу до 2 апреля директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин.

Ранее также были задержаны начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев и Илнар Абдулманов, совмещающий две должности — начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководителя отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс».

Напомним, что 6 февраля в офисе «ТФБ Финанс» произвели обыск. Изъято большое количество документов, изучением которых сейчас занимаются следователи.

Пока что в деле порядка сотни потерпевших, которые заявили об ущербе на сумму более 90 млн. рублей. Всего же, по неофициальным данным, у компании более 2 тыс. клиентов, которые вложили порядка 4 млрд. рублей.

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