Задержан зампредседателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков

По делу о хищении денег в «ТФБ Финанс» задержан заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков, пишет "Бизнес Онлайн" со ссылкой на пресс-службу МВД по РТ.

Вчера решением суда Советского района Казани был заключен под стражу до 2 апреля директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин.

Ранее также были задержаны начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев и Илнар Абдулманов, совмещающий две должности — начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководителя отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс».

Напомним, что 6 февраля в офисе «ТФБ Финанс» произвели обыск. Изъято большое количество документов, изучением которых сейчас занимаются следователи.

Пока что в деле порядка сотни потерпевших, которые заявили об ущербе на сумму более 90 млн. рублей. Всего же, по неофициальным данным, у компании более 2 тыс. клиентов, которые вложили порядка 4 млрд. рублей.



