Заключенные могут начать шить спецодежду для работников КАМАЗа

Временно исполняющий полномочия начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России Дмитрий Царев принял участие в круглом столе по вопросам сотрудничества между ФСИН России и ПАО «КАМАЗ», передает пресс-служба УФСИН России по РТ.
На круглом столе стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности возможность приобретения без посредников пенитенциарным ведомством шасси большегрузов с кабиной для дальнейшего изготовления спецавтомобилей для нужд ФСИН России.
Второй, не менее значимой темой круглого стола стал вопрос возможной кооперации ФСИН России и ПАО «КАМАЗ» по производству определенного ассортимента запчастей для большегрузов.
Также стороны обсудили вопрос изготовления спецодежды для работников ПАО «КАМАЗ» на швейных участках исправительных учреждений.
Комментарии посетителей
Ждун итак очень похож на нашего президента. Сплошной позитивчик)))
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что такое шифт? жёмга? в лом?
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