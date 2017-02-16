Заключенные могут начать шить спецодежду для работников КАМАЗа

Временно исполняющий полномочия начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России Дмитрий Царев принял участие в круглом столе по вопросам сотрудничества между ФСИН России и ПАО «КАМАЗ», передает пресс-служба УФСИН России по РТ.

На круглом столе стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности возможность приобретения без посредников пенитенциарным ведомством шасси большегрузов с кабиной для дальнейшего изготовления спецавтомобилей для нужд ФСИН России.

Второй, не менее значимой темой круглого стола стал вопрос возможной кооперации ФСИН России и ПАО «КАМАЗ» по производству определенного ассортимента запчастей для большегрузов.

Также стороны обсудили вопрос изготовления спецодежды для работников ПАО «КАМАЗ» на швейных участках исправительных учреждений.