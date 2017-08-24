Заместитель мэра Челнов отдала свои деньги на покупку канцтоваров для двух бедных школьников

В Набережных Челнах начинают подводить итоги акции «Помоги собраться в школу». Накануне для школьников были организованы детские праздники на двух площадках города — бульваре Энтузиастов и набережной Тукая. Там же представители городской власти вручали малообеспеченным семьям сертификаты (каждый на 6 тысяч рублей) в магазины канцтоваров. От себя лично заместитель мэра города Флера Андреева подарила такие сертификаты двум многодетным семьям Комсомольского района. Всего в этом году благотворители собрали в ходе акции свыше 11 миллионов рублей. Из них - миллион выделен из бюджета города. На сегодняшний день адресную помощь получили 697 школьников из 360 семей.