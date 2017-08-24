Заместитель мэра Челнов отдала свои деньги на покупку канцтоваров для двух бедных школьников

В Набережных Челнах начинают подводить итоги акции «Помоги собраться в школу». Накануне для школьников были организованы детские праздники на двух площадках города — бульваре Энтузиастов и набережной Тукая. Там же представители городской власти вручали малообеспеченным семьям сертификаты (каждый на 6 тысяч рублей) в магазины канцтоваров. От себя лично заместитель мэра города Флера Андреева подарила такие сертификаты двум многодетным семьям Комсомольского района. Всего в этом году благотворители собрали в ходе акции свыше 11 миллионов рублей. Из них - миллион выделен из бюджета города. На сегодняшний день адресную помощь получили 697 школьников из 360 семей.
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|24 августа в 15:39
В Челнах выставили охрану у шлаконакопителя
ООО “Челныводоканал” принял такие меры, чтобы местные рыбаки не удили рыбу в водоеме.
|24 августа в 14:38
В Татарстане объявились позитивные комбайнеры
В социальных сетях люди делятся фотографиями разрисованных тюков сена.
|24 августа в 13:33
В Челнах волонтеры достали щенков из бочки с мазутом
Сейчас животные находятся в крайне тяжелом состоянии. Ветеринары озвучивают самые печальные прогнозы.
|24 августа в 12:47
1 сентября во всех школах пройдет урок “Россия, устремленная в будущее”
К примеру, школьникам с 1 по 11 класс расскажут про “дальневосточный гектар”, сохранение природы и государственную безопасность.
|24 августа в 12:17
Разработан КАМАЗ для подавления уличных беспорядков (ФОТО)
Грузовик снабжен защищенной кабиной, водометом и стальным щитом.
|24 августа в 11:53
МЧС: в Татарстан идут грозы и шквалистый ветер
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления ожидаются вечером 24 августа, ночью и днем 25 августа.
|24 августа в 11:13
В Татарстане водителя после ДТП зажало в кабине КАМАЗа
Он потерял управление, после чего грузовик вылетел на обочину и перевернулся. Мужчина погиб от полученных травм.
|24 августа в 10:03
В Татарстане хулиганы устроили “пенную вечеринку” прямо в фонтане (ВИДЕО)
Четверо молодых людей ради забавы вылили в него моющее средство - вода вспенилась и полезла на улицу.
|24 августа в 09:18
Заместитель мэра Челнов отдала свои деньги на покупку канцтоваров для двух бедных школьников
В Набережных Челнах начинают подводить итоги акции «Помоги собраться в школу» - собрано более 11 миллионов рублей.
|24 августа в 08:48
Россияне с 1990 года вывели в офшоры 75% национального дохода страны
10% самых богатых россиян владеют 89% общего благосостояния всех российских домохозяйств.
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Правдомер
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
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27 июля, 2017
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
Комментарии посетителей
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такой ржавый камаз- его в утиль только,не мудрено вылететь с трассы
а за что наказывать? помыли фонтан за свой счет
Вот о таких родителях-пофигистах и речь. Не знают, что их дети изучают. О “Эдэби уку” ничего, видимо, не слышали....
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если бы там “шишки” и “мажоры” переходили по переходу -то давно бы проблему решили
Правильно 1 сентября рабочий день.Что за праздник ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.? Это средневековье а сейчас кто не знает...
Челнинец, +1
В этом месте давно пора сделать подземный переход, убрать светофор и переделать разворот со стороны города,...
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в чем польза мороженого то потребителю , повеселили конечно . вкусно - понятно , а польза то какая?