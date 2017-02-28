Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье

|01 марта в 11:20
Предварительно 59-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
|01 марта в 11:05
В оригинальной акции приняли участие дети и даже питомцы вкладчиков банков, чьи счета оказались замороженными.
|01 марта в 10:13
Представители популярного ночного клуба не подтвердили, но и не опровергли информацию.
|01 марта в 10:07
Около 50 человек растянули перед зданием Госсовета баннер с надписью «С юбилеем, Рустам Нургалиевич! КФУ любит вас!».
|01 марта в 09:30
13 февраля они делали покупки в одном из магазинов молодежной одежды, расположенном в торговом центре в 19-м микрорайоне.
|01 марта в 09:25
В настоящее время подозреваемый в мошеннических действиях Сергей Мещанов доставлен в Казань.
|01 марта в 08:39
По мнению главы Русской православной церкви, это «реальная болезнь». Патриарх напомнил, что тщеславие является одним из грехов.
|01 марта в 08:27
2 марта в молодежном центре «Шатлык» Набережных Челнов пройдет полуфинал открытого творческого фестиваля-конкурса «Талантливый город», в который вышло 100 участников.
|01 марта в 08:23
Молодого мужчину доставили в психоневрологический диспансер города. Родственники рассказали, что парень уже в течение недели не давал покоя близким своим неадекватным поведением.
|01 марта в 08:12
Полицейские автограда провели рейд по ночным клубам.
Комментарии посетителей
все правильно, жители этих городов сами должны решать как будет выглядеть главная улица их города
Учителя - такие же, как все, люди. Тоже болеют, тоже уходят в декретный отпуск, тоже отпрашиваются с работы по...
Ничего не надо кроме приличных туалетов Все равно разгромят испортят варваров полно в Челнах почему тоноч
Проблема смены поколений общая для всех регионов, для всех отраслей (кроме новых типа айти, где ещё пожилых...
У нас очень хорошая природа. Постройте лучше у нас санаторий для всех жителей Татарстана. На рыбалку все едут...
Скорее всего многие нас Мензелинцев, не понимают почему мы протестуем. Особенно те кто никогда не был или не...
Господин Прокофьев, надо искать причину провалов в себе, а не в других. Ваш Миргалимов, при вашем молчаливом...
итоги, кстати, весьма неплохие, а главное Магдеев с дольщиками разобрался наконец-то, очень благодарен ему....
На Универсаме подземка тоже течёт и на неё 2 раза деньги тратили. Первый раз вообще ужас, что там сотворили и...
Он не прикидывается) Если посмотреть на это с другого ракурса - спич был не в адрес челнинцев, а в адрес...
Он зачем дурачком прикидывается, знает же, что выборы нечестные и ЕР приписали голоса
А, как же он будет в камере сидеть, бедолага?
Что бы шли рабочие на завод что надо сделать... Правильно поднять зарплату и создать условия труда а так как...
Обычно фирма-монополист ООО “Школьное питание” с прошлого века проверяет себя сама. А тут, видимо, проверки...
Ходят слухи что их каток собираются закрыть под очередной ТЦ
Непонятно. Вообще лишили госаккредитации или только по указанной специальности? Там же учителей по разным...
Игорь, ну что же Вы так про отца то ... PS: уши у него были сильно оттянутые ?
Да, действительно, слово секретарь - многозначное: 1) секретарь в приёмной 2) секретарь райкома (горкома,...
У меня отец был мусульманин свинью жрал за уши не оттянешь и ничего
Моя мама родом с Хайбуллинского района Башкортостана ,ее отца и дядю тоже арестовали и репрессировали как...