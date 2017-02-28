Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье

В Подмосковье накануне, 28 февраля, по подозрению в совершении мошеннических действий задержали зампредседателя ПАО «Татфондбанк» Сергея Мещанова, сообщает "Казанский репортер". В настоящее время задержанный доставлен в Казань, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Напомним, 18 февраля Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан в рамках расследования углового дела по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» объявило в федеральный розыск заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк».