Запмпредправления «Татфондбанка» объявлен в розыск

Запмпредправления «Татфондбанка» объявлен в розыск. По данным «Татар-информ», Сергей Мещанов не являлся на допросы, а недавно уволился из кредитного учреждения. Напомним, он является одним из подозреваемых по делу о мошеннических хищениях средств вкладчиков. По версии следствия, клиентов «Татфондбанка» убеждали перевести деньги в дочернюю инвестиционную компанию «ТФБ Финанс» по программе «Доходные инвестиции». Мещанов был ее куратором. При этом, по словам потерпевших, вкладчикам не рассказывали о том, что в случае перевода средств в «ТФБ Финанс» вклады не страхуются. В полицию обратились более сотни клиентов «Татфондбанка». Их общий ущерб оценивается в 90 млн рублей. По данному делу ранее уже был задержан один из заместителей председателя правления «Татфондбанка» Вадим Мерзляков, директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин и еще двое сотрудников этой компании.