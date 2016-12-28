Запускать салюты в Челнах можно на 4 площадках

В Челнах согласно постановлению исполнительного комитета «Об определении мест для использования пиротехнических изделий населением в период празднования новогодних и рождественских праздников на территории города Набережные Челны» определены места использования населением бытовых пиротехнических изделий I-III классов опасности (радиус опасной зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат свободной продаже в специализированных магазинах или в специализированных отделах магазинов, сообщает пресс-служба мэрии.
Эти места:
1) «Парк Победы» - площадка, место проведения Сабантуя в границах спортплощадки (300 м западнее административного здания шахматно-шашечного клуба» 750 м южнее жилого дома 20/07);
2) площадка возле Городского пляжа (350 м юго-западнее 3-х этажного здания Таунхаус по улице Раскольникова, дом 60, 400 м западнее 10-ти этажного жилого дома 38/05);
3) площадка вдоль Сармановского тракта (100 м западнее 14-ти этажного жилого дома 17/03, 90 м восточнее жилого дома 17А III - 5);
4) площадка вдоль проспекта М. Джалиля в поселке Сидоровка (500 м восточнее жилого дома С/1-3, 220 м юго-восточнее жилого дома С/II -3)».
Комментарии посетителей
Бывших ментов не бывает.. Ему можно объявить благодарность -в предверии чемпионата он нашел такую дыру в...
Спасибо вам, внимательные читатели. Действительно была допущена ошибка - не миллионов, а миллиардов,...
4,6 млрд
Скорее всего, СМИ что-то там не дослушали. Деньги действительно смешные на такую толпу народа.
Провальный фронт «полковника» Магдеева Мэр Набережных Челнов выдает проигрыши за победы и присваивает...
“...должен вернуть свыше 4,6 миллионов рублей 38 063 вкладчикам...” - 4600000 / 38063 , получаем 120 руб. 85 копеек на вкладчика...
А зачем туда бежать в первый же день? Если можно в течение трёх месяцев спокойно забрать свою страховую...
пишите в суд не кого не слушайте они за то что говорят деньги получают а когда банки признают банкротами хрен...
Ну требуйте - ваше право. У нас гражданское общество. У тех, с кого требуют, тоже есть право - на эти требования...
Рифнур, Вы бредите ? Почему по 10% а не по 9% или не по 11%? А с остатков эти 10 % - это сколько в абсолютных цифрах? А...
Далее. Если деньги на зарплату перечислены, но уже потерялись и никогда не найдутся, то есть два варианта: 1....
Дорогие физ .лица и юр .лица.давайте скинемся у кого есть деньги в рас.счетах тфб.Скинемся по 10% остатков денег...
Ну че они все петушатся - год петухов то еще не наступил. Не читали Вечерние Челны штоли пару недель назад ?...
Ещё раз повторяю: не выдавайте свои мысли за мысли других людей. И человек мне понравился, и интервью мне...
Да ничего он никому не должен (повторюсь еще раз). Что же до всего остального – то по большей части Вы правы....
Откуда вы знаете, что он думает и что переосмысливает? “Похоже, что он из тех, кто ничего не переосмысливает...”...
Да ничего он никому не должен. Просто, у некоторых ветеранов (неважно каких стран и войн), спустя десятилетия...
Странное представление о красоте состоящей из а-ля этаких “окорочков” и “свиных ножек”. Еще - из мясистых...
“- Ситуация находится под нашим контролем, – рассказал «Вечерке» руководитель ПФ Эдуард Фаттахов ” ... “- но...
Ох уж эти желтые заголовки.