Запускать салюты в Челнах можно на 4 площадках

В Челнах согласно постановлению исполнительного комитета «Об определении мест для использования пиротехнических изделий населением в период празднования новогодних и рождественских праздников на территории города Набережные Челны» определены места использования населением бытовых пиротехнических изделий I-III классов опасности (радиус опасной зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат свободной продаже в специализированных магазинах или в специализированных отделах магазинов, сообщает пресс-служба мэрии.

Эти места:

1) «Парк Победы» - площадка, место проведения Сабантуя в границах спортплощадки (300 м западнее административного здания шахматно-шашечного клуба» 750 м южнее жилого дома 20/07);

2) площадка возле Городского пляжа (350 м юго-западнее 3-х этажного здания Таунхаус по улице Раскольникова, дом 60, 400 м западнее 10-ти этажного жилого дома 38/05);

3) площадка вдоль Сармановского тракта (100 м западнее 14-ти этажного жилого дома 17/03, 90 м восточнее жилого дома 17А III - 5);

4) площадка вдоль проспекта М. Джалиля в поселке Сидоровка (500 м восточнее жилого дома С/1-3, 220 м юго-восточнее жилого дома С/II -3)».