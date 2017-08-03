Зарипов заявил, что может продолжить карьеру в НХЛ

Хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов заявил, что может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на «СЭ».
«Ситуацию переношу непросто в моральном плане. Нынешнее положение не совсем меня удовлетворяет. Признаюсь, в моей профессиональной карьере такое впервые. Подобного и близко не было, это новое испытание», – констатировал спортсмен.
«Мне очень приятно, что почти все на моей стороне и поддерживают меня. Я каждый день тренируюсь, ведь любые паузы в моем возрасте могут сильно сказаться на моих дальнейших результатах. Несмотря на эти новые для меня дела, я продолжают готовиться к сезону. НХЛ? Вероятность сейчас есть. Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ и также в КХЛ. В любом случае жду изменения результатов», – заявил нападающий «Ак Барса».
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