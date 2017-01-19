«Зависшие» в проблемных банках в РТ налоги могут зачесть как уплаченные

Налоги и сборы, которые проводились через проблемные Татфондбанк и Интехбанк, могут быть зачтены как уплаченные в бюджет, если специальная комиссия сочтет плательщика добросовестным, пишет «Коммерсант» со ссылкой на уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова.

Власти республики договорились с местным управлением Федеральной налоговой службы и отделениями Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования считать налоги и взносы, проводившиеся через проблемные банки, уплаченными в «комиссионном» порядке.

«Это значит, что все предприниматели и компании, которые подадут в налоговую инспекцию заявление о зачислении платежей, будут приглашены на специальную комиссию, которая решит, можно ли считать данную компанию или предпринимателя добросовестным налогоплательщиком (плательщиком взносов) и на этом основании засчитывать уплату в бюджет», — пояснил Нагуманов.