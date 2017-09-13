Завтра можно будет купить билеты на казанские матчи ЧМ-2018 по футболу

Завтра, 14 сентября в 12:00 по московскому времени начнётся первая волна продажи билетов на Чемпионат мира по футболу 2018-го года, сообщает FIFA. Столица Татарстана станет одним из 11 городов России, которые буду принимать матчи соревнований на своих стадионах. В Казани пройдут игры группового этапа, четвертьфинала и полуфинала.

Первая волна продаж билетов будет длиться почти месяц и завершится 12-го октября. Далее реализация пройдет в три этапа: с 16-го по 28 ноября, с 5 декабря 2017-го по 31 января 2018 года и с 13 марта по 3 апреля 2018 года. Самый дешёвый билет обойдётся болельщикам в 1280 рублей, самый дорогой - 66 тыс рублей. Первый матч в Казани состоится 16-го июня между командами группы C.