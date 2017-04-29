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30 апреля в 16:01
Жена президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году
Жена президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году

Доходы супруги президента Татарстана — Гульсины Миннихановой в 2016 году составили 2,35 млрд рублей, главы республики — 7,5 млн рублей.

30 апреля в 14:12
Прокуратура потребовала наказать учителя из Челнов за грубое отношение с детьми
Прокуратура потребовала наказать учителя из Челнов за грубое отношение с детьми

Городская прокуратура по поручению Илдуса Нафикова завершила проверку скандальной видеозаписи из школы Челнов.

28 апреля в 16:22
Челнинец ударил мальчика ножом в живот
Челнинец ударил мальчика ножом в живот

К 160 часам обязательных работ приговорил суд Челнов 57-летнего местного жителя Марата Саитхаджаева, набросившегося с ножом на ребенка.

28 апреля в 15:57
На юге России экспериментально введут курортный сбор
На юге России экспериментально введут курортный сбор

В частности, это коснется Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Максимальный размер составит 100 рублей в сутки с одного человека.
28 апреля в 12:12
График работы поликлиник и больниц Челнов 1, 8, 9 мая
График работы поликлиник и больниц Челнов 1, 8, 9 мая

Прием вызовов на дом в поликлиниках будет осуществляться с 9.00 до 13.00 часов. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.
28 апреля в 12:02
СМИ: Медведев беспокоится за свое политическое будущее
СМИ: Медведев беспокоится за свое политическое будущее

Собеседники, близкие к Кремлю, считают, что с приближением даты президентских выборов в 2018 году позиция Медведева будет становиться  более неустойчивой. Он вряд ли сможет принять в них участие.
28 апреля в 10:31
Наиль Магдеев пригласил челнинцев на субботник (ВИДЕО)
Наиль Магдеев пригласил челнинцев на субботник (ВИДЕО)

В работах по очистке городских территорий с 1 апреля в Набережных Челнах уже приняли участие 51 929 человек.

28 апреля в 09:12
Приставы взыскали с татарстанцев долгов по ЖКХ на 200 млн. рублей
Приставы взыскали с татарстанцев долгов по ЖКХ на 200 млн. рублей

С нерадивыми должниками поступали по закону: проводили беседы, забирали имущество. 8 тысяч татарстанцев оказались в “черном списке” - они не могли выехать за пределы России.
28 апреля в 08:47
Праздничные мероприятия 1 мая в Челнах начнутся в 9:30
Праздничные мероприятия 1 мая в Челнах начнутся в 9:30

В День весны и труда в автограде запланировано большое количество мероприятий.

28 апреля в 08:45
В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей
В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей

Документ подписал Дмитрий Медведев. Это станет возможным, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией, которых может усыновить ВИЧ-инфицированный.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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01 мая 2017г. 03:41

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в 16:01
Рубрика: Вечерка On-Line

Жена президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году

Жена президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году

Доходы супруги президента Татарстана — Гульсины Миннихановой в 2016 году составили 2,35 млрд рублей, главы республики — 7,5 млн рублей. Об этом сообщается в декларации о доходах, которая опубликована на официальном сайте президента РТ.

- Доход жены главы республики в 2016 году составил 2,35 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей получены от продажи доли в ООО, - говорится в документе.

Так, в пользовании Рустама Минниханова находятся жилой дом площадью 263,2 кв.м, гостевой дом (110,7 кв.м), два земельных участка (1776 кв.м и 414,9 кв.м) и квартира (174,6 кв.м). Все эти объекты недвижимости являются собственностью его супруги.

Гульсине Миннихановой также принадлежит машиноместо (15,8 кв.м). Также в ее собственности есть недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, которую она получила в порядке наследования. Кроме того, она пользуется двумя земельными участками (3291 и 2999 кв.м) и жилым домом (142,4 кв.м).

Несовершеннолетний сын Минниханова является пользователем жилого дома (263,2 кв. м) и земельного участка (414,9 кв.м.), сообщает "ProKazan.ru". 

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