Женщина впала в кому в Челнах после наезда машины

Инцидент произошел накануне в 17:10 на проспекте Сююмбике. Как сообщили «Вечерке» в отделе пропаганды ГИБДД города, 30-летний водитель за рулем «Рено Лагуна» сбил 59-летнюю женщину, которая, предварительно переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб коловного мозга и впала в кому. Кроме того, у пенсионерки закрытый перелом плеча и бедра, тупая травма живота. В тяжелом состоянии челнинку госпитализировали в БСМП.