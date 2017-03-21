Женщину, которая выпала из балкона в Заинске, госпитализировали в БСМП Челнов

Несчастный случай произошел в Новой части города на проспекте Победы, сообщают СМИ. Женщина повисла на карнизе балкона и при этом сильно кричала. Проходившие мимо подростки стали снимать инцидент на видео, смеясь и комментируя происходящее нецензурной бранью. В какой-то момент женщина сорвалась и упала на землю. На видео слышно, что только после этого молодые люди приняли решение вызвать экстренные службы.

Как стало известно "Вечерке", 18 марта женщину госпитализировали в БСМП Челнов.

- Пациентка находится в удовлетворительном состоянии. Вышла из травматического шока. Имеет множественные скелетные травмы. Женщина находится в травматологическом отделении. Планируются этапные операционные вмешательства, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения города.