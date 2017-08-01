Женщину, напавшую с ножом на фельдшера «скорой» в Челнах, приговорили к 6 годам колонии

Шесть лет колонии общего режима получила 29-летняя жительница Заинска Евгения Рябова, которая набросилась на фельдшера "скорой" с ножом. Об этом "Вечерке" сообщила пресс-секретарь Набережночелнинского городского суда Анна Трунова.

Напомним, что все произошло 25 марта. В диспетчерскую «Станции скорой медицинской помощи» из дежурной части полиции поступило сообщение о том, в квартире дома в поселке ГЭС в болезненном состоянии находится 5-месячная девочка. При этом местонахождение ее матери неизвестно.

По указанному адресу прибыла выездная бригада медиков. В этот момент в квартире находились пьяный отец девочки и пришедшая к нему распивать спиртное Рябова. При виде медиков обвиняемая схватила на кухне нож и пока фельдшер осматривала девочку, нанесла медику не менее двух ранений спины. Однако фельдшер оказала активное сопротивление и убежала из квартиры.

Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда. По решению фемиды Рябова должна будет заплатить 150 000 рублей.